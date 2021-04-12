Вкрали обладнання на 1,3 мільйона гривень: у Львові затримали банду грабіжників – фото
Правоохоронці 10 квітня затримали банду грабіжників, які спеціалізувались на пограбуваннях будмайданчиків. Зловмисники викрали обладнання на близько 1,3 мільйона гривень.
Джерело:поліція Львівщини
До злочинної групи входили жителі різних областей України. Правоохоронці встановили, що вони причетні до щонайменше 5 пограбувань.
Цікаво Зловмисник вкрав з маршрутки 1,4 мільйона гривень: за ним влаштували погоню
Зловмисники грабували будмайданчики у Львові
- Правоохоронці встановили, що членами злочинної групи були 6 чоловіків віком від 18 до 42 років.
- Усі вони були українцями – жителями Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей та Криму.
- Зловмисники винаймали квартиру у Львові.
- Грабіжники мали 2 мікроавтобуси, за допомогою яких їздили вночі на будівництва.
- Там вони викрадали металеві опалубки, які потім перевозили в орендований гараж.
- Правоохоронці затримали чоловіків 10 квітня відразу після скоєння чергової крадіжки.
- Зловмисники викрали 250 стійок опалубки з новобудови на вулиці Пасічній.
- Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи здійснили щонайменше 5 таких крадіжок.
- Під час обшуків слідчі виявили та вилучили викрадені з будівництв стійки, загальна вартість яких становить близько 1,3 мільйона гривень.
Дивіться фото затримання злочинної групи / Фото поліції Львівщини
До теми Вибивала гроші цеглою: на Львівщині жінка жорстоко побила та пограбувала пенсіонера – фото
Зловмисникам повідомили про підозру
Слідчі повідомили затриманим про підозру у крадіжці. Правоохоронці розповіли, що 2 учасників злочинної групи вже притягувались до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство.
Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини крадіжок. Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи
Поділитися новиною