Вкрали обладнання на 1,3 мільйона гривень: у Львові затримали банду грабіжників – фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 10 квітня затримали банду грабіжників, які спеціалізувались на пограбуваннях будмайданчиків. Зловмисники викрали обладнання на близько 1,3 мільйона гривень.
До злочинної групи входили жителі різних областей України. Правоохоронці встановили, що вони причетні до щонайменше 5 пограбувань.
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Дивіться фото затримання злочинної групи / Фото поліції Львівщини
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Слідчі повідомили затриманим про підозру у крадіжці. Правоохоронці розповіли, що 2 учасників злочинної групи вже притягувались до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство.
Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини крадіжок. Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи