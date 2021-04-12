Вкрали обладнання на 1,3 мільйона гривень: у Львові затримали банду грабіжників – фото

Правоохоронці 10 квітня затримали банду грабіжників, які спеціалізувались на пограбуваннях будмайданчиків. Зловмисники викрали обладнання на близько 1,3 мільйона гривень.

До злочинної групи входили жителі різних областей України. Правоохоронці встановили, що вони причетні до щонайменше 5 пограбувань.

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Зловмисники грабували будмайданчики у Львові

Правоохоронці встановили, що членами злочинної групи були 6 чоловіків віком від 18 до 42 років.

Усі вони були українцями – жителями Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей та Криму.

Зловмисники винаймали квартиру у Львові.

Грабіжники мали 2 мікроавтобуси, за допомогою яких їздили вночі на будівництва.

Там вони викрадали металеві опалубки, які потім перевозили в орендований гараж.

Правоохоронці затримали чоловіків 10 квітня відразу після скоєння чергової крадіжки.

Зловмисники викрали 250 стійок опалубки з новобудови на вулиці Пасічній.

Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи здійснили щонайменше 5 таких крадіжок.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили викрадені з будівництв стійки, загальна вартість яких становить близько 1,3 мільйона гривень.

Дивіться фото затримання злочинної групи / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі повідомили затриманим про підозру у крадіжці. Правоохоронці розповіли, що 2 учасників злочинної групи вже притягувались до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини крадіжок. Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи