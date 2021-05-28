Інцидент трапився у церкві УГКЦ Стрітення Господнього. Зловмисники проникли у приміщення храму крізь вікно.

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Злодії вкрали понад 120 тисяч гривень

Уночі 26 травня, у селі Старий Милятин пограбували церкву УГКЦ Стрітення Господнього.

Начальник відділу №2 Золочівського райвідділу поліції Львівщини Микола Патинок розповів, що злодії розбили металопластикове вікно та залізли у храм. Там вони знайшли сейф, у якому зберігали гроші для ремонту. Пошкодивши його, зловмисники викрали понад 120 тисяч гривень:

приблизно 100 тисяч гривень;

505 євро;

200 доларів;

100 злотих.

Відомо, що окрім грошей, з церкви більше нічого не зникло. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити особи зловмисників. Поки за пограбування церкви нікого не затримали.

Цікаво! У Дрогобичі 4 квітня правоохоронці затримали двох 15-річних хлопців, які пограбували церкву. Попри юний вік, підлітків вже неодноразово судили за крадіжки. Цього разу вони викрали зі скриньки для пожертв понад тисячу гривень. Підліткам загрожує до 6 років за ґратами.