Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо розкрадення військового майна. Заступник командира полку організував злочинну групу, яка вкрала військову техніку та запчастини на 1,16 мільйона гривень.

Крадіжку виявили під час позапланової інвентаризації. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як зловмисники розкрали військове майно на 1,16 мільйона гривень

Слідчі встановили, що з вересня 2018 року по жовтень 2019 року заступник командира полку організував злочинну групу для викрадення військового майна. Спільниками чоловіка були:

Заступник командира батальйону . Він використовував підлеглих військовослужбовців для пошуку та викрадення запчастин до військової техніки. Зловмисник забезпечував викрадення речей та доставляв награбоване до місця зберігання. Також він забезпечував функціонування злочинної групи в періоди відсутності заступника командира полку.

. Він використовував підлеглих військовослужбовців для пошуку та викрадення запчастин до військової техніки. Зловмисник забезпечував викрадення речей та доставляв награбоване до місця зберігання. Також він забезпечував функціонування злочинної групи в періоди відсутності заступника командира полку. ФОП, який надав у користування зловмисникам власні господарські приміщення для зберігання викраденого. Також чоловік підшукував потенційних покупців.

Сам заступник командира полку керував діями злочинної групи та приховував недостачі військового майна.

Під час позапланової вибіркової інвентаризації встановили, що зловмисники викрали військове майно на суму 1,163 мільйона гривень.

Дивіться фото затримання зловмисників / Фото ДБР

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці 1 червня 2020 року повідомили зловмисникам про підозру у викраденні військового майна організованою злочинною групою шляхом зловживання службовим становищем.

24 грудня 2020 року обвинувальний акт скерували до райсуду Львівської області. Якщо зловмисників визнають винними, їм загрожуватиме від 5 до 12 років за ґратами.