Вкрали землі на 20 мільйонів гривень: у Брюховичах затримали учасників злочинної схеми – фото

Трьом зловмисникам вже повідомили про підозри. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.
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Зловмисники підробляли документи на землю
- На Львівщині СБУ заблокувала схему незаконного відчуження земель державного лісового фонду.
- Одним з її організаторів був місцевий держреєстратор.
- Правоохоронці встановили, що кілька місцевих жителів розробили механізм крадіжки земель ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр", що розташовується у Брюховичах.
- Зловмисники підробили пакет документів на майже 2 гектари державних земель та фальсифікували рішення сільради.
- Потім вони оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб й після цього кілька разів їх продали.
- За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 мільйонів гривень.
- Під час обшуків у службових приміщеннях та в помешканнях організаторів правоохоронці вилучили документацію, флешкарти, чорнові записи та інші речові докази.
Зловмисники підробляли документи на землю / Фото СБУ
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Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з 4 статтями Кримінального кодексу:
- "шахрайство";
- "відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом";
- "зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги";
- "підроблення документів, печаток, штампів та бланків або їхній збут".
Слідчі повідомили про підозри 2 учасникам та організатору схеми. Одному зі зловмисників суд вже обрав запобіжний захід – нічний домашній арешт.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити посадовців Держгеокадастру та інших людей, які, ймовірно, також були причетними до корупційної схеми.
Трьом зловмисникам повідомили про підозру / Фото СБУ