Вкрали землі на 20 мільйонів гривень: у Брюховичах затримали учасників злочинної схеми – фото

Трьом зловмисникам вже повідомили про підозри. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

Цікаво У Львові заарештували "кримінального авторитета" зі Закарпаття, – журналіст

Зловмисники підробляли документи на землю

На Львівщині СБУ заблокувала схему незаконного відчуження земель державного лісового фонду.

Одним з її організаторів був місцевий держреєстратор.

Правоохоронці встановили, що кілька місцевих жителів розробили механізм крадіжки земель ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр", що розташовується у Брюховичах.

Зловмисники підробили пакет документів на майже 2 гектари державних земель та фальсифікували рішення сільради.

Потім вони оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб й після цього кілька разів їх продали.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 мільйонів гривень.

Під час обшуків у службових приміщеннях та в помешканнях організаторів правоохоронці вилучили документацію, флешкарти, чорнові записи та інші речові докази.



Зловмисники підробляли документи на землю / Фото СБУ

Зауважте Викрадали людей і вимагали тисячі доларів викупу: у Львові затримали банду рекетирів – фото

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з 4 статтями Кримінального кодексу:

"шахрайство";

"відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом";

"зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги";

"підроблення документів, печаток, штампів та бланків або їхній збут".

Слідчі повідомили про підозри 2 учасникам та організатору схеми. Одному зі зловмисників суд вже обрав запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити посадовців Держгеокадастру та інших людей, які, ймовірно, також були причетними до корупційної схеми.



Трьом зловмисникам повідомили про підозру / Фото СБУ