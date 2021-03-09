Правоохоронець 8 березня, повертаючись додому з чергування, випадково затримав злодія. Зловмисник вирвав у чоловіка з рук сумку, у якій лежали 40 тисяч гривень.

Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9:00. Правоохоронець почув крики та побіг на допомогу.

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Злодій вирвав сумку з грошима й намагався втекти

Близько 9:00 на вулиці Торговій патрульний , повертаючись додому з нічного чергування, почув крики про допомогу.

, повертаючись додому з нічного чергування, про допомогу. Миттєво зорієнтувавшись у ситуації, правоохоронець разом з перехожими затримав зловмисника , який, зі слів очевидців, пограбував чоловіка й втікав.

, який, зі слів очевидців, пограбував чоловіка й втікав. На місце події приїхали слідчі.

Вони встановили, що о 9:00 поблизу одного з кафе на вулиці Валовій зловмисник підбіг до 60-річного місцевого жителя та вирвав у нього з рук сумку , в якій лежали 40 тисяч гривень .

, в якій лежали . Після цього злодій почав втікати.

Поліцейські встановили особу затриманого. Ним виявився 36-річний житель Золочівського району.

Правоохоронці вилучили у нього усі речові докази.



У Самборі правоохоронець випадково затримав грабіжника / Фото поліції Львівщини

Зловмиснику повідомили про підозру

Слідчі 9 березня повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.