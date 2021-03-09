Вкрав 40 тисяч гривень: у Самборі патрульний випадково затримав грабіжника – фото
Правоохоронець 8 березня, повертаючись додому з чергування, випадково затримав злодія. Зловмисник вирвав у чоловіка з рук сумку, у якій лежали 40 тисяч гривень.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9:00. Правоохоронець почув крики та побіг на допомогу.
Цікаво Вдавали поліцейських: у Львові банда рекетирів викрадала людей та вимагала викуп – фото
Злодій вирвав сумку з грошима й намагався втекти
- Близько 9:00 на вулиці Торговій патрульний, повертаючись додому з нічного чергування, почув крики про допомогу.
- Миттєво зорієнтувавшись у ситуації, правоохоронець разом з перехожими затримав зловмисника, який, зі слів очевидців, пограбував чоловіка й втікав.
- На місце події приїхали слідчі.
- Вони встановили, що о 9:00 поблизу одного з кафе на вулиці Валовій зловмисник підбіг до 60-річного місцевого жителя та вирвав у нього з рук сумку, в якій лежали 40 тисяч гривень.
- Після цього злодій почав втікати.
- Поліцейські встановили особу затриманого. Ним виявився 36-річний житель Золочівського району.
- Правоохоронці вилучили у нього усі речові докази.
У Самборі правоохоронець випадково затримав грабіжника / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику повідомили про підозру
Слідчі 9 березня повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Поділитися новиною