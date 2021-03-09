Вкрав 40 тисяч гривень: у Самборі патрульний випадково затримав грабіжника – фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронець 8 березня, повертаючись додому з чергування, випадково затримав злодія. Зловмисник вирвав у чоловіка з рук сумку, у якій лежали 40 тисяч гривень.
Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9:00. Правоохоронець почув крики та побіг на допомогу.
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У Самборі правоохоронець випадково затримав грабіжника / Фото поліції Львівщини
Слідчі 9 березня повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 4 до 6 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.