Увірвались в будинок й вкрали 4,5 мільйона гривень: у Львові затримали зловмисників – фото
У Львові затримали чоловіків, які ввірвались до будинку та пограбували власницю / Департамент карного розшуку
У Львові правоохоронці затримали зловмисників, які напали на жінку у її власному помешканні. Один з чоловіків вдарив її по голові та вкрав гроші й ювелірні прикраси на понад 4,5 мільйона гривень.
Джерело: телеграм Департаменту карного розшуку
Зловмисники напали на жінку наприкінці січня. До затримання нападників залучили співробітників управління карного розшуку, оперативників та спецпризначенців "КОРД".
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Як зловмисники напали на жінку
- Один зі зловмисників проник у будинок, коли 43-річна господиня перебувала вдома.
- Чоловік, погрожуючи пістолетом і ножем, вимагав відчинити сейф.
- На підтвердження своїх погроз нападник вдарив жінку по голові.
- Розуміючи, що її життя в реальній небезпеці, постраждала відкрила сейф.
- Нападник забрав звідти гроші та ювелірні вироби на понад 4,5 мільйони гривень.
- Правоохоронці затримали зловмисників. Наразі тривають слідчі дії за місцем їхнього проживання.
- Слідчі вилучили зброю, викрадені гроші та інші речові докази.
Правоохоронці затримали нападників / Фото Департаменту карного розшуку
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