У Львові правоохоронці затримали зловмисників, які напали на жінку у її власному помешканні. Один з чоловіків вдарив її по голові та вкрав гроші й ювелірні прикраси на понад 4,5 мільйона гривень.

Джерело: телеграм Департаменту карного розшуку Зловмисники напали на жінку наприкінці січня. До затримання нападників залучили співробітників управління карного розшуку, оперативників та спецпризначенців "КОРД". Цікаво На Львівщині 2 пенсіонерки віддали телефонним шахраям понад 80 тисяч гривень Як зловмисники напали на жінку Один зі зловмисників проник у будинок, коли 43-річна господиня перебувала вдома.

Чоловік, погрожуючи пістолетом і ножем, вимагав відчинити сейф.

На підтвердження своїх погроз нападник вдарив жінку по голові.

Розуміючи, що її життя в реальній небезпеці, постраждала відкрила сейф.

Нападник забрав звідти гроші та ювелірні вироби на понад 4,5 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали зловмисників. Наразі тривають слідчі дії за місцем їхнього проживання.

Слідчі вилучили зброю, викрадені гроші та інші речові докази.

Правоохоронці затримали нападників / Фото Департаменту карного розшуку