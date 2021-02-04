Увірвались в будинок й вкрали 4,5 мільйона гривень: у Львові затримали зловмисників – фото

4 лютого 2021 , 10:38
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У Львові правоохоронці затримали зловмисників, які напали на жінку у її власному помешканні. Один з чоловіків вдарив її по голові та вкрав гроші й ювелірні прикраси на понад 4,5 мільйона гривень.

Джерело: телеграм Департаменту карного розшуку

Зловмисники напали на жінку наприкінці січня. До затримання нападників залучили співробітників управління карного розшуку, оперативників та спецпризначенців "КОРД".

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Як зловмисники напали на жінку

  • Один зі зловмисників проник у будинок, коли 43-річна господиня перебувала вдома.
  • Чоловік, погрожуючи пістолетом і ножем, вимагав відчинити сейф.
  • На підтвердження своїх погроз нападник вдарив жінку по голові.
  • Розуміючи, що її життя в реальній небезпеці, постраждала відкрила сейф.
  • Нападник забрав звідти гроші та ювелірні вироби на понад 4,5 мільйони гривень.
  • Правоохоронці затримали зловмисників. Наразі тривають слідчі дії за місцем їхнього проживання.
  • Слідчі вилучили зброю, викрадені гроші та інші речові докази.


Правоохоронці затримали нападників / Фото Департаменту карного розшуку