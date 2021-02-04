Увірвались в будинок й вкрали 4,5 мільйона гривень: у Львові затримали зловмисників – фото

У Львові правоохоронці затримали зловмисників, які напали на жінку у її власному помешканні. Один з чоловіків вдарив її по голові та вкрав гроші й ювелірні прикраси на понад 4,5 мільйона гривень.
Джерело: телеграм Департаменту карного розшуку
Зловмисники напали на жінку наприкінці січня. До затримання нападників залучили співробітників управління карного розшуку, оперативників та спецпризначенців "КОРД".
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Правоохоронці затримали нападників / Фото Департаменту карного розшуку