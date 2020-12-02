У Стебнику, що на Львівщині, затримали чоловіка, якого підозрюють у квартирних крадіжках. Місцевий житель обікрав 4 квартири й завдав власникам помешкань збитків на понад 230 тисяч гривень.

Чоловік проникав у квартири, підбираючи потрібний ключ. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік грабував квартири

Раніше судимий 32-річний житель Стебника грабував квартири у період з грудня 2019 року до лютого 2020 року.

За цей час він встиг пограбувати 4 помешкання.

Загальна сума збитків, які завдав зловмисник, становить понад 230 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що чоловік проникав у квартири шляхом підбору ключа.

Він викрадав з квартир гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони, флешкарти та інші цінні речі.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі 26 листопада повідомили зловмиснику про підозру в крадіжці з проникненням у житло, що завдала значної шкоди. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших аналогічних злочинів. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.



Чоловік обікрав 4 квартири / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини