У Радехові, що на Львівщині, затримали 19-річного зловмисника. Хлопець 20 січня вкрав "Жигулі" та намагався заховати автівку на закинутому заводі.

Попри свій молодий вік хлопець вже був раніше судимий. За цей злочин йому загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як 19-річний хлопець вкрав "Жигулі"

Правоохоронцям 20 січня надійшло повідомлення від 18-річного жителя Радехова.

Хлопець розповів, що хтось викрав його автівку ВАЗ-21013. За його словами, "Жигулі" зникли вночі.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 19-річний місцевий житель, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

Невдовзі поліцейські розшукали викрадений автомобіль, який зловмисник заховав на території закинутого заводу.



У Радехові 19-річний хлопець вкрав авто / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у незаконному заволодінні автомобілем. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 3 до 5 років за ґратами.

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою. "Жигулі", які викрав зловмисник, правоохоронці вилучили. Наразі триває досудове розслідування.