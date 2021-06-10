Влаштував стрілянину на території школи: поліція затримала п'яного львів'янина – відео

У Львові 9 червня патрульні затримали п'яного 35-річного чоловіка. Він стріляв з пневматичного пістолета на території школи.

Чоловіка затримали та відвезли у відділ поліції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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П'яний львів'янин стріляв біля школи

Приблизно о 9:00 патрульні 1 батальйону почули постріли біля школи на вулиці Симона Петлюри.

Вони негайно вирушили туди. На ігровому майданчику поліцейські помітили п'яного чоловіка, який сидів на перекладині.

Під час поверхневої перевірки у нього знайшли пістолет, який був схожий на пневматичний.

Очевидці показали патрульним відео, яке підтвердило причетність чоловіка до стрілянини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Дивіться відео, як п'яний львів'янин стріляв на території школи:

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Патрульні затримали чоловіка

Поліцейські супроводили 35-річного львів'янина у відділ поліції для встановлення обставин. На нього склали протокол за "стрільбу з пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях". Також, на львів'янина винесли 2 постанови за:

"розпиття алкоголю та появу в нетверезому стані у громадських місцях";

"куріння тютюнових виробів у заборонених місцях".

За стрільбу біля школи чоловікові загрожує від 1700 до 2550 гривень штрафу з конфіскацією зброї.