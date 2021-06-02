Жінку викрили співробітники Кіберполіції спільно зі слідчим відділом райуправління. Наразі досудове розслідування триває.

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Поштарка привласнила майже мільйон гривень

  • Кіберполіція встановила, що 53-річна працівниця однієї з поштових компаній мала доступ до платіжної системи установи.
  • Вона створювала фіктивні платіжні доручення за уявні послуги.
  • Щоб приховати свої маніпуляції, жінка проводила фінансові операції у дні, коли здійснювали велику кількість розрахунків.
  • Окрім цього, вона обирала послуги на суму до 10 тисяч гривень.
  • Гроші підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки.
  • За попередніми даними, жінка привласнила понад 800 тисяч гривень.
  • Правоохоронці провели обшуки у помешканні та за місцем роботи зловмисниці.
  • Слідчі вилучили "чорнові" записи та платіжні картки.

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Правоохоронці проводять досудове розслідування

Слідчі повідомили жінці про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу:

  • "несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється комп'ютерами, вчинені особою, яка має до неї доступ";
  • "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків";
  • "привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем".

Якщо провину підозрюваної доведуть у суді, їй загрожуватиме до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.