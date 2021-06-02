Вносила у платіжки свій банківський рахунок: на Львівщині поштарка привласнила мільйон гривень

Правоохоронці оголосили про підозру 53-річній працівниці однієї з поштових компаній. За матеріалами слідства, вона створювала фіктивні рахунки, які потім оплачували клієнти. Поштарка привласнила майже мільйон гривень
Жінку викрили співробітники Кіберполіції спільно зі слідчим відділом райуправління. Наразі досудове розслідування триває.
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Поштарка привласнила майже мільйон гривень
- Кіберполіція встановила, що 53-річна працівниця однієї з поштових компаній мала доступ до платіжної системи установи.
- Вона створювала фіктивні платіжні доручення за уявні послуги.
- Щоб приховати свої маніпуляції, жінка проводила фінансові операції у дні, коли здійснювали велику кількість розрахунків.
- Окрім цього, вона обирала послуги на суму до 10 тисяч гривень.
- Гроші підозрювана перераховувала на власні банківські рахунки.
- За попередніми даними, жінка привласнила понад 800 тисяч гривень.
- Правоохоронці провели обшуки у помешканні та за місцем роботи зловмисниці.
- Слідчі вилучили "чорнові" записи та платіжні картки.
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Правоохоронці проводять досудове розслідування
Слідчі повідомили жінці про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу:
- "несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється комп'ютерами, вчинені особою, яка має до неї доступ";
- "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків";
- "привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем".
Якщо провину підозрюваної доведуть у суді, їй загрожуватиме до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.