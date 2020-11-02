Водій рейсового автобуса 2 листопада намагався перевезти 3 тисячі пачок цигарок до Польщі. Чоловік нашпигував весь салон сигаретами – вони були під обшивкою, сидіннями та в підлозі.

Чоловік хотів перевезти контрабанду вранці через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне. Прикордонники знайшли та вилучили усі сигарети. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського прикордонного загону. Читайте також Львівські митники знайшли давні шаблі та мечі у посилках: відео Як чоловік хотів перевезти контрабанду Прикордонники зупинили рейсовий автобус Херсон – Варшава, за кермом якого перебував українець.

Під час огляду салону прикордонники знайшли контрабандні сигарети.

Пачки цигарок чоловік заховав повсюди: в стелі, за обшивкою, в підлозі та під пасажирськими сидіннями.

Всього прикордонники знайшли 3 тисячі пачок сигарет, власником яких був водій.

Усі контрабандні цигарки вилучили.

Водій заховав контрабандні сигарети повсюди / Фото Держприкордонслужби

Всього прикордонники вилучили 3 тисячі пачок сигарет/ Фото Держприкордонслужби