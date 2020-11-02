Водій автобуса намагався перевезти 3 тисячі пачок сигарет у Польщу: фото
Водій рейсового автобуса 2 листопада намагався перевезти 3 тисячі пачок цигарок до Польщі. Чоловік нашпигував весь салон сигаретами – вони були під обшивкою, сидіннями та в підлозі.
Чоловік хотів перевезти контрабанду вранці через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне. Прикордонники знайшли та вилучили усі сигарети. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського прикордонного загону.
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Як чоловік хотів перевезти контрабанду
- Прикордонники зупинили рейсовий автобус Херсон – Варшава, за кермом якого перебував українець.
- Під час огляду салону прикордонники знайшли контрабандні сигарети.
- Пачки цигарок чоловік заховав повсюди: в стелі, за обшивкою, в підлозі та під пасажирськими сидіннями.
- Всього прикордонники знайшли 3 тисячі пачок сигарет, власником яких був водій.
- Усі контрабандні цигарки вилучили.
Водій заховав контрабандні сигарети повсюди / Фото Держприкордонслужби
Всього прикордонники вилучили 3 тисячі пачок сигарет/ Фото Держприкордонслужби
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