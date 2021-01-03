Водій виїхав на зустрічну: під Львовом трапилась масштабна ДТП з 10 постраждалими – фото
Біля Львова у ніч на 3 січня зіткнулись BMW та мікроавтобус Mercedes Sprinter. В аварії постраждали 10 людей, серед них є діти.
Як трапилась аварія
ДТП виникла у селі Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району на трасі Київ – Чоп. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.
Читайте також Смертельне зіткнення: в аварії на Івано-Франківщині загинула дитина – фото з місця трагедії
Водій BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. До слова, BMW керував 26-річний житель Винник, а мікроавтобусом – 36-річний чоловік з Луцька.
На фото, оприлюднених у мережі, видно, що машини зазнали сильних пошкоджень.
Наразі обставини аварії встановлюють.
ДТП під Львовом / Фото "Варта – 1"
Що відомо про постраждалих
У результаті ДТП травмувались 10 людей, зокрема, троє неповнолітніх. У ЛОДА зазначили, що 8 постраждалих забрали до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Проте двох людей відпустили після огляду медиків.
Однак в МВС зауважили, що госпіталізували лише 17-річну дівчину та водія BMW. Також у міністерстві внутрішніх справ стверджують, що неповнолітніх було 4, ще двом пасажирам – виповнилось по 20 років та одному – 52.
Приблизне місце ДТП:
Поділитися новиною