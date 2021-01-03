Біля Львова у ніч на 3 січня зіткнулись BMW та мікроавтобус Mercedes Sprinter. В аварії постраждали 10 людей, серед них є діти.

Як трапилась аварія

ДТП виникла у селі Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району на трасі Київ – Чоп. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.

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Водій BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. До слова, BMW керував 26-річний житель Винник, а мікроавтобусом – 36-річний чоловік з Луцька.

На фото, оприлюднених у мережі, видно, що машини зазнали сильних пошкоджень.

Наразі обставини аварії встановлюють.



ДТП під Львовом / Фото "Варта – 1"

Що відомо про постраждалих

У результаті ДТП травмувались 10 людей, зокрема, троє неповнолітніх. У ЛОДА зазначили, що 8 постраждалих забрали до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Проте двох людей відпустили після огляду медиків.

Однак в МВС зауважили, що госпіталізували лише 17-річну дівчину та водія BMW. Також у міністерстві внутрішніх справ стверджують, що неповнолітніх було 4, ще двом пасажирам – виповнилось по 20 років та одному – 52.

Приблизне місце ДТП: