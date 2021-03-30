Біля села Малечковичі 30 березня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівки МAN та МАЗ. Внаслідок аварії травмувався один з водіїв – його затисло у салоні.

Аварія трапилась близько 12:38. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. До теми На смерть збив 23-річного хлопця: суд виніс вирок водієві львівської маршрутки Одного з водіїв госпіталізували Близько 12:38 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в селі Малечковичі зіштовхнулись вантажівка МAN та бортовий маніпулятор МАЗ.

На місце події негайно виїхали рятувальники з Пустомит та Львова.

Внаслідок ДТП водій MAN отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата деблокували його з салону автомобіля.

Медики відвезли потерпілого у 8 міську клінічну лікарню Львова.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини Зверніть увагу! 29 березня на трасі неподалік Чернівців легковий автомобіль протаранив рейсовий автобус. У водія авто виявили критичний рівень сп'яніння.