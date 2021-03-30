Водія затисло у салоні: поблизу Львова зіштовхнулись 2 вантажівки – фото
На Львівщині зіштовхнулись 2 вантажівки / ДСНС Львівщини
Біля села Малечковичі 30 березня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівки МAN та МАЗ. Внаслідок аварії травмувався один з водіїв – його затисло у салоні.
Джерело:ДСНС Львівщини
Аварія трапилась близько 12:38. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.
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Одного з водіїв госпіталізували
- Близько 12:38 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в селі Малечковичі зіштовхнулись вантажівка МAN та бортовий маніпулятор МАЗ.
- На місце події негайно виїхали рятувальники з Пустомит та Львова.
- Внаслідок ДТП водій MAN отримав травми середнього ступеня тяжкості.
- Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата деблокували його з салону автомобіля.
- Медики відвезли потерпілого у 8 міську клінічну лікарню Львова.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини
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