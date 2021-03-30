Водія затисло у салоні: поблизу Львова зіштовхнулись 2 вантажівки – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
Біля села Малечковичі 30 березня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівки МAN та МАЗ. Внаслідок аварії травмувався один з водіїв – його затисло у салоні.
Аварія трапилась близько 12:38. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.
До теми На смерть збив 23-річного хлопця: суд виніс вирок водієві львівської маршрутки
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини
Зверніть увагу! 29 березня на трасі неподалік Чернівців легковий автомобіль протаранив рейсовий автобус. У водія авто виявили критичний рівень сп'яніння.