Водія затисло у салоні: поблизу Львова зіштовхнулись 2 вантажівки – фото

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Джерело:

ДСНС Львівщини

Біля села Малечковичі 30 березня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівки МAN та МАЗ. Внаслідок аварії травмувався один з водіїв – його затисло у салоні.

Аварія трапилась близько 12:38. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП.

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Одного з водіїв госпіталізували

  • Близько 12:38 надзвичайникам надійшло повідомлення, що в селі Малечковичі зіштовхнулись вантажівка МAN та бортовий маніпулятор МАЗ.
  • На місце події негайно виїхали рятувальники з Пустомит та Львова.
  • Внаслідок ДТП водій MAN отримав травми середнього ступеня тяжкості.
  • Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата деблокували його з салону автомобіля.
  • Медики відвезли потерпілого у 8 міську клінічну лікарню Львова.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини

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