Понад 500 офіцерів: Зеленський привітав випускників академії сухопутних військ

Володимир Зеленський привітав випускників академії сухопутних військ з присвоєнням офіцерського звання. Мовиться про понад пів тисячі військових.

Нагородження випуску курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулось 19 червня. Урочистості відбулись у Старичах біля Львова.

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Збройні Сили України стають сильнішими, – президент

Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стають сильнішими щонайменше у 572 разів. Адже їхні лави поповнили 572 молоді офіцери – випускники академії сухопутних військ.

Вітаю випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з присвоєнням першого офіцерського звання,

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський записав привітання випускникам академії: дивіться відео

Президент побажав випускникам, щоб рідна земля, батьківська підтримка та материнська молитва завжди оберігали та додавали сили "на дуже непростому, але священному шляху – захисника рідної землі".

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