Понад 500 офіцерів: Зеленський привітав випускників академії сухопутних військ

Володимир Зеленський привітав випускників академії сухопутних військ з присвоєнням офіцерського звання. Мовиться про понад пів тисячі військових.
Нагородження випуску курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулось 19 червня. Урочистості відбулись у Старичах біля Львова.
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Збройні Сили України стають сильнішими, – президент
Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стають сильнішими щонайменше у 572 разів. Адже їхні лави поповнили 572 молоді офіцери – випускники академії сухопутних військ.
Вітаю випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з присвоєнням першого офіцерського звання,
– сказав Зеленський.
Володимир Зеленський записав привітання випускникам академії: дивіться відео
Президент побажав випускникам, щоб рідна земля, батьківська підтримка та материнська молитва завжди оберігали та додавали сили "на дуже непростому, але священному шляху – захисника рідної землі".
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