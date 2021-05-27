Немовля впало з висоти на бетон: львівські патрульні допомогли непритомній дівчинці

Львівські патрульні 26 травня відвезли жінку з немовлям, яке було без свідомості, до лікарні. 2-місячна дівчинка впала з висоти на бетон та знепритомніла.

Дитина прийшла до тями дорогою до лікарні. Наразі немовля почувається добре.

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Дівчинку везли з Новояворівська у Львів

Патрульні оформлювали адмінматеріали за порушення ПДР на трасі Львів – Краковець, біля населеного пункту Івано-Франкове.

У цей момент до них під'їхала автівка. З неї вибіг чоловік та почав просити про допомогу.

Водій розповів, що його 2-місячна донька впала з висоти на бетон.

Після цього дівчинка знепритомніла.

Чоловік їхав з Новояворівська у Львів.

Однак він не міг достатньо швидко рухатись містом, тож попросив патрульних відвезти дівчинку до медзакладу.



Юрій Шушпанов і Володимир Решітник допомогли родині / Фото Патрульної поліції Львівщини

Немовля почувається добре

Патрульні 4 батальйону Юрій Шушпанов та Володимир Решітник пересадили 26-річну маму та немовля до службового автомобіля. Поліцейські менш ніж за пів години відвезли їх до лікарні на вулиці Пилипа Орлика.

Дорогою до медзакладу немовля прийшло до тями. Дівчинку оглянули лікарі. За кілька годин патрульні зателефонували до жінки, щоб дізнатися, як почувається дівчинка. Вона розповіла, що, на щастя, маля почувається добре.

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