Новообрані депутати 1 грудня обрали очільницю Львівської обласної ради VIII скликання – Ірину Гримак. Вперше в історії на посаду голови обрали жінку.

Голову Львівської обласної ради VIII скликання депутати обрали на першому засіданні сесії 1 грудня. За кандидатку від фракції "Європейська Солідарність" Ірину Гримак проголосувала більшість депутатів. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як обирали голову Львівської облради

Депутати ЛОР обирали голову ради з-поміж двох претендентів.

Фракція "ЄС" висунула на цю посаду колишню заступницю голови ЛОДА Олега Синютки 39-річну Ірину Гримак.

Другим кандидатом був представник "Свободи" – завідувач кафедри Львівської політехніки 48-річний Йосиф Ситник.

За нового голову голосували 82 депутати з 84.

Вони провели таємне голосування, й за його підсумками перемогла Гримак – за неї проголосував 61 депутат.

Своєю чергою, Йосифа Ситника підтримали лише 5 народних обранців, хоч фракція "Свободи" налічує шістьох депутатів.

13 депутатів не підтримали жодного кандидата, а 3 бюлетені визнали недійсними.

Новообрана голова облради подякувала депутатам за підтримку та пообіцяла працювати на благо громади.

За п'ять років ви Львівщину не впізнаєте,

– підсумувала Гримак.

"Свобода" заявила про "корупційну складову" голосування

Учасник лічильної комісії від "Свободи" Едуард Леонов одразу після оголошення результатів голосування заявив про "корупційну складову" та "зовнішній вплив на депутатів".

За його словами, про це свідчать специфічні позначки у бюлетенях. Тому фракція "Свобода" хоче звернутися до правоохоронців щодо голосування.

Коротко про Ірину Гримак