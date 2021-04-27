Соціологічна агенція Fama оприлюднила свіжі рейтинги львівських політиків та партій. Чинний міський голова Андрій Садовий залишається беззаперечним лідером, його основний конкурент на жовтневих виборах Олег Синютка втратив 10% прихильників, а ось Руслан Кошулинський наростив ті ж 10%.

Результати дослідження оприлюднили 27 квітня. Дослідницька агенція Fama 3 – 9 квітня 2021 року опитала 800 жителів Львівської ОТГ віком від 18 років.

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Рейтинги львівських політиків

Згідно з опитуванням, за чинного мера Львова Андрія Садового проголосували б 40,4% львів'ян. Це практично ідентична кількість людей, як і в першому турі місцевих виборів – 40,1%.

Головний конкурент Садового на жовтневих виборах Олег Синютка має підтримку 19,9% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні за нього проголосували 31,1% виборців.

Наразі різниця між Синюткою та Русланом Кошулинським становить менше одного відсотка. На жовтневих виборах за Кошулинського проголосували 9,75% виборців. У квітні за нього готові віддати голос уже 19% львів'ян.



За кого проголосували б львів'яни у квітні / Фото ZAXID.NET

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На виборах голови Львівської ОТГ у 2020 році Ярослав Рущишин посів 4 місце. З того часу його рейтинг зменшився майже удвічі. Наразі за нього готові проголосувати лише 2,5% виборців.

За Ігоря Зінкевича у квітні проголосували б 4,1% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні його підтримали на 0,7% виборців менше. Результат Оксани Юринець становить 2,9%. З жовтня її рейтинг зріс на майже 2%. Практично не змінився рейтинг Юлії Гвоздович – було 2,3%, а стало – 2,2%.

Окрім цих політиків, більше ніж 1 відсоток підтримки наразі мають ще 2 екскандидати у мери Львова – Ігор Васюник та Тарас Кльофа. За Васюника готові проголосувати 1,8%. Своєю чергою, свої голоси за Кльофу віддали б 1,6% львів'ян.



Рейтинг політиків у Львові / Фото ZAXID.NET

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Рейтинг партій у Львові

Рейтинг партій у Львові, у порівнянні з жовтневими виборами, не дуже змінився. Беззаперечними лідерами залишаються "Європейська солідарність" та "Самопоміч". Деякі партії втратили своїх прихильників, а ось "Свобода" вибилась з 5 місця на третє.

За "Європейську солідарність" зараз проголосували б 33,6% львів'ян. Своєю чергою, на виборах у жовтні "ЄС" отримала 30,9%. Тобто підтримка партії зросла на 2,7%.

зараз проголосували б 33,6% львів'ян. Своєю чергою, на виборах у жовтні "ЄС" отримала 30,9%. Тобто підтримка партії зросла на 2,7%. Підтримка "Самопомочі" також зросла. У жовтні за неї проголосували 19,6%, а зараз показник підтримки становить 22,4%, тобто +2,8%.

також зросла. У жовтні за неї проголосували 19,6%, а зараз показник підтримки становить 22,4%, тобто +2,8%. На минулих виборах "Свобода" зайняла 5 місце. Проте у квітні партії вдалося просунутися на третє, отримавши підтримку 10,9% львів'ян. Ріст рейтингу "Свободи" становить 4,1%.

зайняла 5 місце. Проте у квітні партії вдалося просунутися на третє, отримавши підтримку 10,9% львів'ян. Ріст рейтингу "Свободи" становить 4,1%. Партія "Голос" після жовтневих виборів втратила 2,9%. Зараз за неї готові проголосувати лише 6% львів'ян, проте це ще досі достатньо, щоб провести у міськраду кількох своїх депутатів.

після жовтневих виборів втратила 2,9%. Зараз за неї готові проголосувати лише 6% львів'ян, проте це ще досі достатньо, щоб провести у міськраду кількох своїх депутатів. За "Варту" готові проголосувати 5,9% виборців. Ця партія також, як і "Голос", втратила прихильників, проте лише 1,1%.



Рейтинг партій у Львові / Фото ZAXID.NET

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Як львів'яни ставляться до місцевих політиків

Соціологи також з'ясовували ставлення львів'ян до місцевих політиків. У дослідженні фігурували 4 політики, які причетні до Львова, – Максим Козицький, Руслан Кошулинський, Андрій Садовий та Олег Синютка.

Найбільше негативних відгуків отримав ексголова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка . 44,3% респондентів сказали, що ставляться до нього негативно. Проте 22,9% опитаних заявили, що їхнє ставлення до Синютки – позитивне.

. 44,3% респондентів сказали, що ставляться до нього негативно. Проте 22,9% опитаних заявили, що їхнє ставлення до Синютки – позитивне. Також багато негативних відгуків отримав чинний голова ЛОДА Максим Козицький – 19,8%. Проте все ж 4,4% респондентів ставляться до нього позитивно.

– 19,8%. Проте все ж 4,4% респондентів ставляться до нього позитивно. Цікавий результат отримав Руслан Кошулинський . Кількість львів'ян, які ставляться до нього негативно, є такою ж, як і кількість позитивно налаштованих – 28,2%.

. Кількість львів'ян, які ставляться до нього негативно, є такою ж, як і кількість позитивно налаштованих – 28,2%. Своєю чергою, у мера Львова Андрія Садового кількість негативних відгуків становить 23,7%, а позитивних – 45,9%.

Зверніть увагу! Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 3,4% для показників близьких до 50%; 3% для показників близьких до 25% або 75%; 2,1% для показників близьких до 10% або 90%; 1,5% для показників близьких до 5% або 95%; 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.