Вперше після виборів: соціологи оприлюднили рейтинги політиків та партій Львова
Соціологічна агенція Fama оприлюднила свіжі рейтинги львівських політиків та партій. Чинний міський голова Андрій Садовий залишається беззаперечним лідером, його основний конкурент на жовтневих виборах Олег Синютка втратив 10% прихильників, а ось Руслан Кошулинський наростив ті ж 10%.
Джерело:ZAXID.NET
Результати дослідження оприлюднили 27 квітня. Дослідницька агенція Fama 3 – 9 квітня 2021 року опитала 800 жителів Львівської ОТГ віком від 18 років.
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Рейтинги львівських політиків
Згідно з опитуванням, за чинного мера Львова Андрія Садового проголосували б 40,4% львів'ян. Це практично ідентична кількість людей, як і в першому турі місцевих виборів – 40,1%.
Головний конкурент Садового на жовтневих виборах Олег Синютка має підтримку 19,9% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні за нього проголосували 31,1% виборців.
Наразі різниця між Синюткою та Русланом Кошулинським становить менше одного відсотка. На жовтневих виборах за Кошулинського проголосували 9,75% виборців. У квітні за нього готові віддати голос уже 19% львів'ян.
За кого проголосували б львів'яни у квітні / Фото ZAXID.NET
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На виборах голови Львівської ОТГ у 2020 році Ярослав Рущишин посів 4 місце. З того часу його рейтинг зменшився майже удвічі. Наразі за нього готові проголосувати лише 2,5% виборців.
За Ігоря Зінкевича у квітні проголосували б 4,1% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні його підтримали на 0,7% виборців менше. Результат Оксани Юринець становить 2,9%. З жовтня її рейтинг зріс на майже 2%. Практично не змінився рейтинг Юлії Гвоздович – було 2,3%, а стало – 2,2%.
Окрім цих політиків, більше ніж 1 відсоток підтримки наразі мають ще 2 екскандидати у мери Львова – Ігор Васюник та Тарас Кльофа. За Васюника готові проголосувати 1,8%. Своєю чергою, свої голоси за Кльофу віддали б 1,6% львів'ян.
Рейтинг політиків у Львові / Фото ZAXID.NET
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Рейтинг партій у Львові
Рейтинг партій у Львові, у порівнянні з жовтневими виборами, не дуже змінився. Беззаперечними лідерами залишаються "Європейська солідарність" та "Самопоміч". Деякі партії втратили своїх прихильників, а ось "Свобода" вибилась з 5 місця на третє.
- За "Європейську солідарність" зараз проголосували б 33,6% львів'ян. Своєю чергою, на виборах у жовтні "ЄС" отримала 30,9%. Тобто підтримка партії зросла на 2,7%.
- Підтримка "Самопомочі" також зросла. У жовтні за неї проголосували 19,6%, а зараз показник підтримки становить 22,4%, тобто +2,8%.
- На минулих виборах "Свобода" зайняла 5 місце. Проте у квітні партії вдалося просунутися на третє, отримавши підтримку 10,9% львів'ян. Ріст рейтингу "Свободи" становить 4,1%.
- Партія "Голос" після жовтневих виборів втратила 2,9%. Зараз за неї готові проголосувати лише 6% львів'ян, проте це ще досі достатньо, щоб провести у міськраду кількох своїх депутатів.
- За "Варту" готові проголосувати 5,9% виборців. Ця партія також, як і "Голос", втратила прихильників, проте лише 1,1%.
Рейтинг партій у Львові / Фото ZAXID.NET
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Як львів'яни ставляться до місцевих політиків
Соціологи також з'ясовували ставлення львів'ян до місцевих політиків. У дослідженні фігурували 4 політики, які причетні до Львова, – Максим Козицький, Руслан Кошулинський, Андрій Садовий та Олег Синютка.
- Найбільше негативних відгуків отримав ексголова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. 44,3% респондентів сказали, що ставляться до нього негативно. Проте 22,9% опитаних заявили, що їхнє ставлення до Синютки – позитивне.
- Також багато негативних відгуків отримав чинний голова ЛОДА Максим Козицький – 19,8%. Проте все ж 4,4% респондентів ставляться до нього позитивно.
- Цікавий результат отримав Руслан Кошулинський. Кількість львів'ян, які ставляться до нього негативно, є такою ж, як і кількість позитивно налаштованих – 28,2%.
- Своєю чергою, у мера Львова Андрія Садового кількість негативних відгуків становить 23,7%, а позитивних – 45,9%.
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