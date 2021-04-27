Вперше після виборів: соціологи оприлюднили рейтинги політиків та партій Львова

Джерело:ZAXID.NET
Соціологічна агенція Fama оприлюднила свіжі рейтинги львівських політиків та партій. Чинний міський голова Андрій Садовий залишається беззаперечним лідером, його основний конкурент на жовтневих виборах Олег Синютка втратив 10% прихильників, а ось Руслан Кошулинський наростив ті ж 10%.
Результати дослідження оприлюднили 27 квітня. Дослідницька агенція Fama 3 – 9 квітня 2021 року опитала 800 жителів Львівської ОТГ віком від 18 років.
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Згідно з опитуванням, за чинного мера Львова Андрія Садового проголосували б 40,4% львів'ян. Це практично ідентична кількість людей, як і в першому турі місцевих виборів – 40,1%.
Головний конкурент Садового на жовтневих виборах Олег Синютка має підтримку 19,9% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні за нього проголосували 31,1% виборців.
Наразі різниця між Синюткою та Русланом Кошулинським становить менше одного відсотка. На жовтневих виборах за Кошулинського проголосували 9,75% виборців. У квітні за нього готові віддати голос уже 19% львів'ян.
За кого проголосували б львів'яни у квітні / Фото ZAXID.NET
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На виборах голови Львівської ОТГ у 2020 році Ярослав Рущишин посів 4 місце. З того часу його рейтинг зменшився майже удвічі. Наразі за нього готові проголосувати лише 2,5% виборців.
За Ігоря Зінкевича у квітні проголосували б 4,1% львів'ян. Своєю чергою, у жовтні його підтримали на 0,7% виборців менше. Результат Оксани Юринець становить 2,9%. З жовтня її рейтинг зріс на майже 2%. Практично не змінився рейтинг Юлії Гвоздович – було 2,3%, а стало – 2,2%.
Окрім цих політиків, більше ніж 1 відсоток підтримки наразі мають ще 2 екскандидати у мери Львова – Ігор Васюник та Тарас Кльофа. За Васюника готові проголосувати 1,8%. Своєю чергою, свої голоси за Кльофу віддали б 1,6% львів'ян.
Рейтинг політиків у Львові / Фото ZAXID.NET
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Рейтинг партій у Львові, у порівнянні з жовтневими виборами, не дуже змінився. Беззаперечними лідерами залишаються "Європейська солідарність" та "Самопоміч". Деякі партії втратили своїх прихильників, а ось "Свобода" вибилась з 5 місця на третє.
Рейтинг партій у Львові / Фото ZAXID.NET
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Соціологи також з'ясовували ставлення львів'ян до місцевих політиків. У дослідженні фігурували 4 політики, які причетні до Львова, – Максим Козицький, Руслан Кошулинський, Андрій Садовий та Олег Синютка.