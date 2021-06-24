Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд

На щастя у Львові є багато фонтанів, які можуть трохи врятувати містян від спеки. Окрім цього, навколо міста є немало озер, тож львів'яни масово вирушають на відпочинок до води.

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Львів побив історичний температурний рекорд

Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру 24 червня о 15:00 зафіксували 32,4 градуса тепла. Така температура побила рекорд за усі 75 років спостережень.

Керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх розповіла, що востаннє температурний рекорд на Львівщині побили 24 червня 2016 року. У цей день температура повітря становила 29,7 градуса тепла.

Завтра ми очікуємо проходження атмосферних фронтів з заходу, буде мінятися погода. Ми очікуємо короткочасні дощі, місцями зливи, вітри до 25 метрів за секунду та град на території області,

– зазначила Смалюх.

За її словами, усі ці небезпечні явища, які зараз відбуваються у Польщі, ймовірно, прийдуть на Львівщину.

Зауважте! На Львівщині 25 червня оголосили штормове попередження. Температура становитиме до 34 градусів тепла, що стане новим абсолютним рекордом у цей день.

Прогноз погоди на 25 червня

За прогнозом синоптиків Львівського регіонального гідрометцентру, на Львівщині 25 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують. Проте вдень очікують короткочасні дощі, а місцями – сильні зливи, грози та град.

Вночі та вранці область огорне слабкий туман, тож можливе погіршення видимості 500 – 1000 метрів. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час грози очікують пориви штормового вітру та шквали 17 – 22 метри за секунду, а в окремих районах – 25 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, а вдень – від 32 до 34 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 25 червня / Дані Укргідрометцентру