Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд

У 2021 році літо здивувало львів'ян шаленою спекою. Температура 24 червня становила понад 32 градуси вище нуля. Таке сталося вперше за 75 років спостережень.

На щастя, у Львові є багато фонтанів, які можуть трохи врятувати містян від спеки. Окрім цього, навколо міста є немало озер, тож львів'яни масово вирушають на відпочинок до води.

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Львів побив історичний температурний рекорд

Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру 24 червня о 15:00 зафіксували 32,4 градуса тепла. Така температура побила історичний рекорд.

Керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх розповіла, що востаннє температурний рекорд на Львівщині побили 24 червня 2016 року. У цей день температура повітря становила 29,7 градуса тепла.

Завтра ми очікуємо на проходження атмосферних фронтів з заходу, буде мінятися погода. Ми очікуємо на короткочасні дощі, місцями зливи, вітри до 25 метрів за секунду та град на території області,

– зазначила Смалюх.

За її словами, усі ці небезпечні явища, які зараз відбуваються у Польщі, ймовірно, прийдуть на Львівщину.

Прогноз погоди на 25 червня

На Львівщині 25 червня оголосили штормове попередження . Температура становитиме до 34 градусів тепла, що стане новим абсолютним рекордом у цей день.

За прогнозом синоптиків Львівського регіонального гідрометцентру, на Львівщині 25 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують. Проте вдень очікують короткочасні дощі, а місцями – сильні зливи, грози та град.

Вночі та вранці область огорне слабкий туман, тож можливе погіршення видимості 500 – 1000 метрів. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час грози очікують на пориви штормового вітру та шквали 17 – 22 метри за секунду, а в окремих районах – 25 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, а вдень – від 32 до 34 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 25 червня / Дані Укргідрометцентру