Впродовж січня львівських забудовників оштрафували на понад 7 мільйонів гривень

Упродовж січня у Львові міська інспекція ДАБК провела понад 80 позапланових перевірок на будівництвах. Відтак інспектори склали 26 постанов про накладення штрафів на львівських забудовників загалом на понад 7 мільйонів гривень.
Джерело: Львівська міськрада
Штрафи накладали лише на забудовників, які не мали відповідних дозвільних документів. Міська інспекція ДАБК продовжує проводити перевірки.
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Протягом січня міська інспекція ДАБК:
Міська ДАБК, нагадаю, відновила перевірки на будовах Львова у грудні. До того часу майже 10 місяців через реформу Держархбудінспекції України у них були зв’язані руки. І цим користали недоброчесні забудовники. До слова, перевірки тривають,
– зазначив заступник мера з містобудування Любомир Зубач.
Здебільшого санкції стосувались забудовників, які вели будівництво без належних дозвільних документів або з відхиленнями від затвердженої містобудівної документації.