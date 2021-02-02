Впродовж січня львівських забудовників оштрафували на понад 7 мільйонів гривень

Упродовж січня у Львові міська інспекція ДАБК провела понад 80 позапланових перевірок на будівництвах. Відтак інспектори склали 26 постанов про накладення штрафів на львівських забудовників загалом на понад 7 мільйонів гривень.

Джерело: Львівська міськрада

Штрафи накладали лише на забудовників, які не мали відповідних дозвільних документів. Міська інспекція ДАБК продовжує проводити перевірки.

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Що саме зробила міська інспекція ДАБК протягом січня

Протягом січня міська інспекція ДАБК:

провела понад 80 позапланових перевірок на об'єктах будівництва;

видала 37 приписів – про усунення порушень, про зупинення виконання будівельних робіт або про заборону експлуатації;

винесла 26 постанов про накладення штрафу у сфері містобудування на понад 7,12 мільйона гривень;

стягнула до бюджету 18,7 тисячі гривень.

Міська ДАБК, нагадаю, відновила перевірки на будовах Львова у грудні. До того часу майже 10 місяців через реформу Держархбудінспекції України у них були зв’язані руки. І цим користали недоброчесні забудовники. До слова, перевірки тривають,

– зазначив заступник мера з містобудування Любомир Зубач.

Здебільшого санкції стосувались забудовників, які вели будівництво без належних дозвільних документів або з відхиленнями від затвердженої містобудівної документації.