Врятував життя 3 людям: у Львові провели трансплантацію серця та нирок від одного донора – фото

Операції розпочалися опівночі, а завершились вже вранці 1 червня. Трансплантації проводили у Львівській міській лікарні швидкої допомоги.

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Чоловік став донором органів для 3 реципієнтів

Головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні ШМД Олег Самчук розповів, що у Львові вночі 1 червня провели трансплантації нирок та серця.

Операції розпочалися опівночі й завершилися буквально кілька годин тому (вранці 1 червня – 24 канал). Донор – 32-річний чоловік з Львівщини. Несумісна із життям травма голови,

– зазначив медик.

Самчук додав, що згоду на донорство органів дали мама чоловіка та його старша сестра. Саме завдяки такому складному рішенню одразу 3 людей отримали шанс на життя.

Серце пересадили 48-річному чоловікові з Прикарпаття. Він хворів протягом 3 років, проте у лист очікування записався лише у січні 2021 року.

"Трансплантацію серця наш Роман Домашич з командою уже традиційно виконували спільно з командою Інститут серця МОЗ України. Борис Тодуров, дякую за постійну підтримку і допомогу", – розповів Самчук.

За його словами, це вже третя у 2021 році, а загалом десята, спільна трансплантація лікарні ШМД та Інституту серця. Операції проводила команда Центру трансплантації медзакладу під керівництвом Максима Овечка.



Донором став 32-річний житель Львівщини / Фото Олега Самчука

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Нирки пересадили 2 людям

Самчук розповів, що одну нирку пересадили 43-річній жительці Львівщини. Реципієнтка хворіла з дитинства. Остаточно її нирки відмовили 10 років тому після народження дитини. Відтоді жінка перебувала на гемодіалізі.

Другу нирку отримав 46-річний львів'янин. Його власні органи перестали функціонувати через застуду, яку він колись переніс. Чоловік перебував на гемодіалізі з 2017 року.

"Подяка усім медпрацівникам ЛШМД Львова за цю безсонну ніч і добре виконану роботу! Швидкого відновлення реципієнтам! Світла пам'ять донору. Співчуття і подяка родині за їхнє рішення. Завдяки трансплантації його частинка продовжить жити", – зазначив лікар.

Самчук додав, що реципієнт нирки коштом МОЗ України перебував у листі очікування ще й у Білорусі. Лікар щасливий, що пацієнтові змогли допомогти саме у Львові.

"Працюємо для того, щоб невдовзі взагалі нікому з наших громадян не довелося їхати за кордон на трансплантацію", – підсумував Самчук.



Серце отримав 48-річний чоловік / Фото Олега Самчука



Нирки пересадили 2 пацієнтам / Фото Олега Самчука



Операції проводили медики ЛШМД та Інституту серця / Фото Олега Самчука