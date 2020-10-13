Львів сьогодні перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Мер міста Андрій Садовий розповів про тутешню коронавірсну ситуацію. Також він повідомив, як місто дає собі раду у період пандемії та що робить задля підтримки лікарів і економіки.

Про коронавірусну ситуацію у Львові

Як зазначив Садовий в ефірі програми "Свобода слова", упродовж останніх 4 місяців у Львові можна спостерігати достатньо рівну ситуацію.

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Ми в середньому тестуємо до 1,5 тисячі львів’ян. І маємо десь безпосередньо по Львову 100 позитивних ПЛР-тестів. Ми ще з березня визначили 920 місць у міських лікарнях. У нас десь у середньому зайнято третину. Тобто резерв є,

– підкреслив львівський мер.

Про захист і допомогу медикам

Садовий додав, що одразу після початку епідемії коронавірусу у Львові ухвалили рішення, якщо лікар захворів – виплачувати кожному такому медику 20 тисяч гривень, навіть якщо це медсестра.

"Ми дали стабільність і ми одразу почали давати доплати по 10 тисяч гривень. І зробили це набагато раніше, ніж це почав робити уряд. І таким чином медичні працівники почуваються захищеними. А це дуже важливо, оскільки ми не знаємо, скільки загалом триватиме пандемія. Тому треба розраховувати сили надовго, – підкреслив він.

Про підтримку економіки Львова

За його словами, у Львові щодня моніторять ситуацію. І тут слід розуміти, що з одного боку треба дбати про людей і лікарів, а з іншого – треба розуміти, що має бути наповнення бюджету.

Адже було падіння, і тільки вересень став першим місяцем, коли ми виконали бюджет міста на 100%. І ми думаємо, як та де допомогти кожному нашому підприємству. Зокрема, у нашого львівського "Електрону" ми готуємось закупити 250 електробусів, 100 автобусів, 10 трамваїв,

– зазначив львівський міський голова.

Крім того, у Львові розмістили виробництво масок. Підприємці погодилися мати це на місці, аби було дешевше. До прикладу, активніше працює Галичфарм, а "Ізолятори" вибили з ринку китайців, збільшивши виробництво удвічі.

"Сьогодні робота кожного підприємства є критично важливою. Адже це податки, які надходять до місцевого бюджету… Ми розуміємо, що це довгий процес. Тому готуємося до складних періодів і тримаємо руку на пульсі кожного дня", – констатував політик.

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Про підтримку з боку центральної влади

Садовий наголошує, що Львів з самого початку розраховував на власні сили. Проте, сьогодні очікує з Києва на нове обладнання для лікарні швидкою допомоги. А раніше отримав два апарати штучної вентиляції легенів.

Ми якось даємо собі раду власними силами. Щоб ви розуміли, Львів дотує державний бюджет – у 2020 році реверсна дотація становить 591 мільйон гривень, які держава забирає з львівського міського бюджету до державного. Хоча ми говоримо, що впали надходження – мінус 400 мільйонів,

– додає мер Львова.

Садовий підкреслив, що сьогодні розуміння такого немає. Однак він не хоче вдаватися в дискусії, оскільки пандемія триває. А розбори польотів слід робити, коли все закінчиться.

"Коли ми зараз гавкаємося, люди від цього здоровішими не стають. А я бачу, що ситуація буде ускладнюватися не тільки в Україні, а й у світі. Тому треба збільшувати число ліжок і чітко виконувати протоколи. Вважаємо, що ми маємо потенціал в Україні і вакцини випускати, і тест-системи робити. Треба розраховувати на власні сили", – підсумував він.