Мер Львова Андрій Садовий відповів, чому у Львові не запроваджуватимуть карантин вихідного дня. Як пояснив чиновник, економіка міста серйозно постраждає та жодних компенсацій не отримає. Крім того, Садовий наголосив, що дехто з представників влади в Україні не хоче жити за законом, і це люди бачать.

Позиція Садового щодо карантину вихідного дня

Садовий підкреслив, що Львів завжди був та є містом малого та середнього бізнесу. А від рішення щодо карантину вихідного дня за один тиждень можуть постраждати 50 тисяч львів'ян і членів їхніх сімей. Про це мер Львова заявив у ефірі програми "Право на владу".

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Підприємці на вихідні мають приблизно 50 тисяч гривень виручки. Отже виходить, що 50 мільйонів гривень живих грошей загалом люди можуть недоотримати. Це вони не заплатять за квартиру та тепло, не куплять продукти додому. А хто це буде компенсувати? А до кінця місяця ця сума зросте до 200 мільйонів,

– зауважив він.

Садовив додає, що підприємці першими прийшли на допомогу, коли треба було налаштувати систему медицини. А натомість жодних компенсацій від держави не отримують.

"Ми з місцевого бюджету переорієнтували 248 мільйонів. Бізнес дав ще 50 мільйонів. А що дала держава з цього ковідного фонду? Та менше ніж 10% від цього. І бізнесу, який допоміг і далі допомагає з боротьбою з коронавірусом, сьогодні говорять іти на вулицю, біржу праці, в центр зайнятості. Це є ахінея", – заявив Садовий.

В Україні закону повинні дотримуватися всі, передусім влада

Садовий розповів, що щодня спілкується з підприємцями та вони йому нагадують про випадок у Хмельницькому. Там під час негоди президента Зеленського пустили в закрите на карантин кафе.

"Мене питають, а скільки президент Зеленський заплатив штрафу. Я пошукав у гуглі – виявляється не можна штрафувати президента. Сьогодні суди беруть роз'яснення, і 12 листопада цю справу взяв до розгляду Конституційний Суд", – зазначив мер Львова.

На цьому тлі він наголошує, якщо немає в країні поваги до закону – ніхто не буде його поважати.

"В березні та квітні наші підприємці самі закривали магазини та ресторани, оскільки розуміли відповідальність. Але, коли ми побачили упродовж цих 9 місяців зневагу до закону, то сьогодні є питання", – каже чиновник.

Мер Львова зазначив, що сьогодні у місті госпіталізували із запаленням легенів 602 особи. І половина з них хворіє на коронавірус. Також львівська влада з самого початку зарезервувала 920 ліжок, і зараз терміново планує додати ще 350 ліжок.

"Але в багатьох областях, зокрема і Львівській, продали за останні 5 років 8 лікарень. І ніхто за це жодної відповідальності не поніс. Тому потрібні мудрі виважені рішення. Хтось радився з мерами, з підприємцями? Уряд приймає, і думає, що всі будуть виконувати. Поки перші особи держави не будуть платити штраф – нічого не буде", – наголосив Садовий.

Він підкреслив, що нічого не має проти Зеленського та бажає йому здоров'я.

Але це прецеденти, і люди на це звертають увагу. І завтра, коли поліцейський прийде штрафувати, вони нагадають хмельницьку історію президента та буде жорстка розмова. Тому сьогодні ми не будемо у Львові дотримуватися рішення уряду, тому що воно є немудрим, шкідливим і виганяє на вулицю людей,

– акцентував львівський мер.

Більше того, за його словами, держава забирає з бюджету Львова 591 мільйон гривень реверсної дотації. А ковідного фонду місто отримує крихти.

"Що це за відповідальна політика!? Як ми можемо співжити в країні, коли одним можна все, а іншим нічого. Тому або всі живемо за законом, або ця хвиля матиме дуже неприємне закінчення", – підсумував Садовий.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.

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Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу