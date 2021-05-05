Аварія трапилась близько 22:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми Авто відлетіло й перекинулось: на Львівщині трапилась масштабна ДТП – фото і відео

Водій був під дією наркотиків

  • Близько 22:00 в селі Лагодів водій автомобіля ВАЗ-2109, 27-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя.
  • Там його автівка зіштовхнулась з деревом.
  • Внаслідок ДТП 32-річна дружина водія отримала важкі травми.
  • Жінка померла на місці події.
  • Медики встановили, що чоловік керував автівкою у стані наркотичного сп'яніння.

Загинула дружина: водій під дією наркотиків спричинив смертельну ДТП неподалік Львова – фото
Внаслідок аварії загинула дружина винуватця ДТП / Фото поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує до 10 років у в'язниці

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 – 10 років.

Правоохоронці затримали водія. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.

Загинула дружина: водій під дією наркотиків спричинив смертельну ДТП неподалік Львова – фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини