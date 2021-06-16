Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Львові з 9:00 до 17:00
- вулиця Кобилиці – будинки № 1 – 13 (непарні), 2 – 32 (парні);
- вулиця Грабянки – будинки № 26, 28;
- вулиця Молдавська – будинки № 23 – 61 (непарні);
- вулиця Кобилиці – будинки № 13б – 19;
- вулиця Холодноярська – будинки № 3 – 11 (непарні), 2 – 12 (парні);
- вулиця Сонячна – всі будинки;
- вулиця Керамічна – всі будинки;
- вулиця Вороного – будинки № 4 – 8;
- площа Маланюка – всі будинки;
- вулиця Тиха – всі будинки;
- вулиця Ліста – будинки № 1 – 3, 2;
- вулиця Ковжуна – будинки № 1 – 3, 2 – 6;
- вулиця Чайковського – будинки № 16 – 26, 11 – 39;
- вулиця Томашівського – всі будинки;
- вулиця Стефаника – будинки № 7 – 21, 2 – 14;
- вулиця Каліча Гора – будинок № 24;
- вулиця Пимоненка – будинки № 17, 19;
- вулиця Пасічна – будинки № 125, 125а, 185, 187;
- вулиця Зелена – будинки № 95 – 103.
Де не буде світла у Брюховичах з 9:00 до 17:00
- вулиця Невеличука – всі будинки;
- вулиця Тіниста – всі будинки;
- вулиця Незалежності України – будинки № 42 – 58, 47 – 49а.