У Львові триває реконструкція вулиці Степана Бандери. Міський голова Андрій Садовий вважає, що вулиця повинна стати найкращою у місті, адже вона є однією з головних транспортних артерій Львова.

Ремонтні роботи виконує ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Загальна вартість реконструкції становить 209,49 мільйона гривень.

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У Львові триває реконструкція вулиці Бандери

Роботи з влаштування дорожнього покриття на ділянці від вулиці Чупринки до Карпінського вже майже завершили. Наразі фахівці проводять замощення трамвайної колії, стелять бруківку, бордюри та замощують хідники. Також на ділянці від вулиці Карпінського до Антоновича облаштовують каналізаційний колектор.

Своєю чергою, на ділянці від вулиці Городоцької до вулиці Героїв УПА працівники "Онур" вже завершили демонтаж трамвайної колії та дорожнього покриття. Тут вже розпочали влаштування водопроводу та каналізаційного колектора.

Директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова розповіла, що від вулиці Городоцької до перехрестя з вулицею Федьковича буде пішохідна зона – там їздитиме лише трамвай.

Останню ділянку – від вулиці Героїв УПА до вулиці Антоновича – візьмемо в роботу трохи пізніше, коли дійдемо мощенням до цих вулиць, і зробимо перехрестя з вулицею Федьковича, щоб відновити рух транспорту,

– додала посадовиця.

За словами інженера з інженерних мереж ТзОВ "Онур" Віктора Онищука, наразі роботи на перехресті вулиць Бандери та Професорської призупинили. Там також розмістять пішохідну зону. Проте зараз проєктанти опрацьовують кінцеве рішення щодо цього вузла.

"Традиційно найскладнішими роботами є заміна інженерних мереж. На ділянці від вулиці Чупринки практично завершили прокладання каналізаційного колектора і на 90% закінчено підключення абонентів, тривають роботи з облаштування дорожнього одягу і тротуарів", – підсумував інженер.

Дивіться фото, як відбувається ремонт вулиці Бандери / Фото ЛМР

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Вулиця Бандери стане однією з найкращих вулиць Львова

Міський голова Андрій Садовий розповів, що на вулиці Бандери провели нараду всіх проєктних груп. Першу ідею, як повинна виглядати вулиця після реконструкції, дали фахівці з Німеччини. Своєю чергою, "Інститут просторового розвитку" дав свою візію, а переможець на проєктування реалізував цей проєкт у життя. Проте є низка зауважень, на які необхідно дати відповіді.

"Все, що можна виправити, треба виправити. По деяких питаннях буде дискусія. Я зацікавлений у тому, щоб вулиця Бандери була ідеальною, і все це буде виправлено на той час, коли дорога буде зроблена. Це все живий процес, бо жоден проєкт не може бути досконалим", – зазначив мер.

Садовий додав, що є ДБН, які роблять під широкі магістралі, проте вони не враховують специфіки таких міст, як Львів. За словами, міського голови, часто фахівці міста є новаторами, ідеї яких пізніше на державному рівні "стають аксіомами".

Наразі це все в роботі, але вулиця Бандери має бути однією з найкращих у місті, враховуючи важливість її для Львова. Тут ми повинні поєднати й дорогу, і трамвай, і пішохідну частину, і велоінфраструктуру. Ми маємо план до вересня завершити основний обсяг робіт,

– зазначив Садовий.

Міський голова додав, що наразі реконструкція вулиці Бандери йде за графіком. Мер зазначив, що йому приємно, що тут від вулиці Федьковича до Городоцької буде новий приклад поєднання трамвайної колії, велоінфраструктури та пішохідної частини, адже цього раніше не було. За словами Садового, після реконструкції вулиці Бандери район отримає нове дихання, "враховуючи такі великі інвестиції від громади Львова".

Цікаво! Будівельні роботи проводить ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Проєкт передбачає, що тривалість будівництва дороги на вулиці Бандери становитиме 9 місяців. Загальна вартість виконання робіт – 209,49 мільйона гривень