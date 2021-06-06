На відео помітно, як декілька чоловіків несли Львовом труну, в якій сиділа оголена дівчина.
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Деталі перформансу
Попереду труни йшов чоловік з плакатом червоного кольору. На ролику не видно, чи був на плакаті якийсь надпис. Також біля учасників цього дійства перебувала жінка з камерою, яка фіксувала все, що відбувається.
У труні ж сиділа оголена дівчина. У руках вона тримала пластиковий стаканчик з рідиною всередині.
Реакція поліції
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу зазначила, що не володіє інформацією про цей перформанс.
Звернень у поліцію щодо цього не надходило, зараз перевіряємо інформацію,
– заявила Добровольська.
Та додала, що можливим є й те, що подія відбулася раніше.
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