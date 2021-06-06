Вулицями Львова пройшов перформанс: у труні несли оголену дівчину – відео 18+

У Львові 6 червня центральними вулицями пронесли труну з оголеною дівчиною. У поліції наразі не володіють інформацією про цю акцію.

На відео помітно, як декілька чоловіків несли Львовом труну, в якій сиділа оголена дівчина.

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Деталі перформансу

Попереду труни йшов чоловік з плакатом червоного кольору. На ролику не видно, чи був на плакаті якийсь надпис. Також біля учасників цього дійства перебувала жінка з камерою, яка фіксувала все, що відбувається.

У труні ж сиділа оголена дівчина. У руках вона тримала пластиковий стаканчик з рідиною всередині.

Реакція поліції

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу зазначила, що не володіє інформацією про цей перформанс.

Звернень у поліцію щодо цього не надходило, зараз перевіряємо інформацію,

– заявила Добровольська.

Та додала, що можливим є й те, що подія відбулася раніше.

Вулицями Львова пронесли труну з оголеною дівчиною: відео (18+)