У Львові на вулиці Личаківській на ділянці дороги від "Ензиму" до вулиці Букової постелили останній шар асфальту. Личаківську вже відкрили для проїзду в обидва боки.

Вулиця Личаківська відкрита для проїзду, але тут все ще працює техніка. Тут ще потрібно завершити хідники та благоустрій. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Вулицю відкрили для проїзду в обидва боки

На вихідних ми повністю перекривали рух на вулиці Личаківській на ділянці від "Ензиму" до вулиці Букової, щоб якісно нанести останній шар асфальтного покриття. Роботи вчора завершили, відповідно вулиця відкрита для проїзду транспорту,

– наголосив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий

Наразі працівники організації-підрядника продовжують замощувати хідники. Також вони встановлюють бар'єрне огородження в частині лісу, завершують освітлення, розмітку і благоустрій.

Дивіться фото відремонтованої вулиці Личаківської / Фото Львівської міськради

Коротко про ремонт вулиці Личаківської у Львові