Галицька митниця виграла апеляцію проти посадовця з Польщі. Чоловік занизив ціну товару й зазначив, що імпортує взуття з Китаю, хоча воно було з Польщі. У порушника конфіскували товар на 10,5 мільйона гривень і наклали штраф у такому ж розмірі.

Апеляційний суд визнав чоловіка винним у порушенні митних правил. Тепер він повинен виплатити 10,5 мільйонів гривень штрафу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці. Цікаво Готувався до свят: львівські митники вилучили 200 літрів контрабандного вина – фото Як чоловік намагався ввезти взуття За матеріалами справи, у листопаді 2019 року в пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне приїхала вантажівка зі спортивним взуттям та одягом.

Товар ввозили в Україну. Згідно з документами, понад 8 тонн одягу та взуття вартістю понад 52 тисячі доларів перевозили у Дніпро.

Відправником та продавцем товару зазначили компанію з Китаю.

Працівники Галицької митниці перевірили цю поставку. Митники встановили, що насправді відправником товару є компанія з Варшави, а отримувачем – фірма в Києві.

Також з'ясували, що у документах була вказана значно занижена вартість імпортованого товару. Насправді одяг та взуття коштували понад 177 тисяч доларів.

Тому митники склали протокол про порушення митних правил стосовно посадовця польської фірми, який насправді постачав товару,

Увесь товар вилучили. За висновками експерта, його вартість складає 10,5 мільйона гривень. Дивіться фото товару, який конфіскували у чоловіка / Фото Галицької митниці Яке рішення виніс суд Митники скерували справу до суду. Суддя виніс порушнику вирок – конфіскація усього взуття й одягу та штраф в розмірі 100% їхньої вартості. Чоловік подав апеляцію на таке рішення. Проте Львівський апеляційний суд, почувши думку представників обох сторін та дослідивши матеріали справи, не задовольнив апеляційну скаргу. Окрім штрафу та конфіскацій на загальну суму 21 мільйон гривень чоловік повинен компенсувати Галицькій митниці понад 350 тисяч гривень. Це ціна витрат зі зберігання товару на складі та проведення експертизи.