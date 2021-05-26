Чоловіка вдалось затримати на вулиці Городоцькій. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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Водій розбив 5 авто в 3 районах Львова
- Про неадекватного водія на вулицях Львова правоохоронців повідомили очевидці о 17:15.
- Його автівку Dacia Logan спочатку побачили на вулиці Луганській. Там водій їхав, порушуючи правила дорожнього руху.
- Після цього на вулиці Стрийській чоловік декілька разів в’їхав у Porsche Panamera та втік.
- Затримати водія вдалось на вулиці Городоцькій.
- За інформацією патрульної поліції, чоловік вчинив 4 ДТП і розбив 5 авто у 3 районах Львова.
- Окрім попередніх, у Франківському районі львів'янин в'їхав у Fiat Scudo, а в Галицькому районі він розбив автівки Opel, Nissan та Volkswagen.
- Щоразу чоловік намагався втекти.
- Внаслідок усіх ДТП ніхто не постраждав.
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Чоловік був під дією наркотиків
За кермом автівки перебував 41-річний львів'янин. Патрульні розповіли, що в момент затримання він поводився неадекватно. Ймовірно, чоловік перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.
За словами очевидців, коли приїхали патрульні, водій знепритомнів. На місце події викликали швидку. Чоловік потрапив у реанімацію. В медзакладі йому проведуть аналіз на наявність наркотиків. Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці.
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