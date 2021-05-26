В'їхав у Porsche і втік: у Львові водій під дією наркотиків розбив 5 авто – фото і відео

Львівський водій 25 травня у 3 районах міста розбив 5 автівок, серед яких був й Porcshe Panamera. Після кожної ДТП він утікав. Проте правоохоронцям вдалось затримати чоловіка. Водій перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.

Чоловіка вдалось затримати на вулиці Городоцькій. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Водій розбив 5 авто в 3 районах Львова

Про неадекватного водія на вулицях Львова правоохоронців повідомили очевидці о 17:15.

Його автівку Dacia Logan спочатку побачили на вулиці Луганській. Там водій їхав, порушуючи правила дорожнього руху .

. Після цього на вулиці Стрийській чоловік декілька разів в’їхав у Porsche Panamera та втік.

та втік. Затримати водія вдалось на вулиці Городоцькій.

За інформацією патрульної поліції, чоловік вчинив 4 ДТП і розбив 5 авто у 3 районах Львова.

у 3 районах Львова. Окрім попередніх, у Франківському районі львів'янин в'їхав у Fiat Scudo , а в Галицькому районі він розбив автівки Opel, Nissan та Volkswagen .

, а в Галицькому районі він розбив автівки . Щоразу чоловік намагався втекти.

Внаслідок усіх ДТП ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як водій під наркотиками розбив 5 автівок:

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Чоловік був під дією наркотиків

За кермом автівки перебував 41-річний львів'янин. Патрульні розповіли, що в момент затримання він поводився неадекватно. Ймовірно, чоловік перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.

За словами очевидців, коли приїхали патрульні, водій знепритомнів. На місце події викликали швидку. Чоловік потрапив у реанімацію. В медзакладі йому проведуть аналіз на наявність наркотиків. Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці.

Дивіться фото з місць ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини та "Варта 1"