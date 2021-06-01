Врізався в авто, а потім – у стіну: у Львові п'яний водій позашляховика втікав від поліції

У центрі Львова 31 травня п'яний водій позашляховика Dodge втікав від патрульних. Проте чоловіка вдалось наздогнати. Він в'їхав в автівку Toyota, а потім – у стіну.

Інцидент трапився о 23:00 на перехресті площ Торгової та Різні. Патрульні склали на чоловіка кілька протоколів.

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Водій позашляховика втікав від патрульних

Приблизно о 23:00 водій позашляховика Dodge на перехресті Личаківська – Винниченка порушив правила дорожнього руху.

Він не виконав вимогу дорожнього знаку "Дати дорогу".

Патрульні дали чоловікові вказівку зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати.

На перехресті площ Торгової, Різні та проспекту Свободи водій поїхав зустрічною смугою, а потім – на червоне світло світлофора.

У цей момент на перехрестя виїхала автівка Toyota Corolla і позашляховик в неї в'їхав.

Від удару Dodge відкинуло з дороги й він, розтрощивши металеву огорожу, врізався в будинок.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

За кермом позашляховика перебував 36-річний львів'янин. Патрульні побачили, що він був п'яний.

Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,29 проміле.

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На водія склали кілька протоколів

За інформацією "Варта 1", внаслідок ДТП автівка Toyota сильно постраждала. У неї пошкодилась задня частина, вирвалось колесо, вибилась балка тощо. Патрульні розповіли, що водій лише нещодавно купив це авто.

Своєю чергою, у Dodge повністю знищились мотор та передня частина. Патрульні склали на водія позашляховика кілька протоколів:

за керування автівкою в стані сп'яніння;

за порушення ПДР, що призвело до ДТП;

за невиконання вимоги поліцейського про зупинку.

Також на нього винесли об'єднану постанову за керування автівкою без необхідних документів та порушення вимог дорожніх знаків.

Дивіться відео, як правоохоронці затримали п'яного водія: