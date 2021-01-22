У Львові 21 січня правоохоронці затримали на хабарі директорку ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд" Наталію Юзич. Посадовиця вимагала 500 доларів за узаконення самовільно реконструйованих будівель у центрі Львова.

Юзич невдовзі оголосять про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як затримали посадовицю ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд"

Львівські правоохоронці викрили корупційну схему легалізації самовільно реконструйованих будівель у місті.

Її організувала керівниця ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд", яке є одним зі структурних підрозділів Львівської міськради.

За інформацією Нацполіції, за безперешкодне оформлення документів на самовільно реконструйовані будівлі у центрі Львові посадовиця вимагала 500 доларів хабаря.

Правоохоронці 21 січня затримали директорку підприємства одразу після отримання грошей.



Посадовицю затримали одразу після того, як вона взяла 500 доларів хабаря / Фото Нацполіції

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Що кажуть у Львівській міськраді

Пресслужба Львівської міськради першою повідомила, що директорку ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд" затримали на хабарі. Мерія сподівається на об'єктивне розслідування. На час проведення слідчих дій посадовицю відсторонять від роботи.

Львівська міська рада буде максимально сприяти в розслідуванні. Також для мерії важливо, аби винні були покарані й в разі встановлення факту отримання неправомірної вигоди був відповідний вирок суду,

– повідомили у ЛМР.

Цікаво! Наталія Юзич працює в ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд" протягом 20 років. Це комунальне підприємство перебуває у структурі департаменту містобудування Львівської міськради. Воно займається інвентаризацією комунального майна та розробкою проєктно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію.

Що загрожує посадовиці

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення зловмисниці про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Посадовиці, якщо її провину доведуть у суді, загрожуватиме покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.



Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції