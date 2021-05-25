Взяли 2000 доларів хабаря у підозрюваного: ДБР затримало у Львові 2 поліцейських-криміналістів

Правоохоронцям загрожує до 10 років у в'язниці. Досудове розслідування триває.
До теми Брали хабарі з власників "євроблях": СБУ викрила митника та 2 експоліцейських – фото
Поліцейських затримали на хабарі
- Працівники ДБР затримали під час одержання хабаря заступника начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноваженого цього ж відділу Управління поліції ГУ НП Львівщини.
- Слідчі встановили, що поліцейські вимагали 2 тисячі доларів у підозрюваного.
- За ці гроші вони обіцяли не передавати слідству додаткові матеріали у справі щодо крадіжок.
- Також затримані обіцяли вплинути на прокурора, щоб підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі.
Поліцейських затримали на хабарі / Фото ДБР
Цікаво "Кришував" масштабне розкрадання лісу на Львівщині: СБУ затримала поліцейського – фото
Досудове розслідування триває
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі поліцейським повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
Вони взяли у підозрюваного 2000 доларів / Фото ДБР
Поліцейським загрожує в'язниця / Фото ДБР
Слідчі продовжують проводити розслідування / Фото ДБР