Взяли 2000 доларів хабаря у підозрюваного: ДБР затримало у Львові 2 поліцейських-криміналістів

25 травня 2021 , 08:21
Читать новость на русском

Джерело:

Державне бюро розслідувань

Співробітники ДБР затримали у Львові заступника начальника відділу кримінальної поліції та його підлеглого під час одержання хабаря. Вони взяли у підозрюваного 2 тисячі доларів й обіцяли вплинути на прокурора щодо його вироку.

Правоохоронцям загрожує до 10 років у в'язниці. Досудове розслідування триває.

До теми Брали хабарі з власників "євроблях": СБУ викрила митника та 2 експоліцейських – фото

Поліцейських затримали на хабарі

  • Працівники ДБР затримали під час одержання хабаря заступника начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноваженого цього ж відділу Управління поліції ГУ НП Львівщини.
  • Слідчі встановили, що поліцейські вимагали 2 тисячі доларів у підозрюваного.
  • За ці гроші вони обіцяли не передавати слідству додаткові матеріали у справі щодо крадіжок.
  • Також затримані обіцяли вплинути на прокурора, щоб підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі.


Поліцейських затримали на хабарі / Фото ДБР

Цікаво "Кришував" масштабне розкрадання лісу на Львівщині: СБУ затримала поліцейського – фото

Досудове розслідування триває

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі поліцейським повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.


Вони взяли у підозрюваного 2000 доларів / Фото ДБР


Поліцейським загрожує в'язниця / Фото ДБР


Слідчі продовжують проводити розслідування / Фото ДБР

Автор: Ольга Котів