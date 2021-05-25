Взяли 2000 доларів хабаря у підозрюваного: ДБР затримало у Львові 2 поліцейських-криміналістів

08:21

Співробітники ДБР затримали у Львові заступника начальника відділу кримінальної поліції та його підлеглого під час одержання хабаря. Вони взяли у підозрюваного 2 тисячі доларів й обіцяли вплинути на прокурора щодо його вироку.