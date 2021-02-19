У Львові 19 лютого на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулась тиха акція "Ангели пам’яті" та урочиста церемонія підняття прапора України. Напередодні акції учні львівських шкіл змайструвати паперових ангелів, які сьогодні розвісили на Меморіалі.

До акції долучились школярі, освітяни, військові, родини Героїв Небесної Сотні, представники влади та всі небайдужі. Цього тижня у Львові з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні проводитимуть чимало заходів.

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Як відбувалось вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

На заході був присутній мер Львова Андрій Садовий. Він розповів, що ангелів, яких розвісили на Меморіалі біля кожного Героя, зробили діти. За словами міського голови, якщо вдивлятись у фото Героїв Небесної Сотні, можна побачити "відкритий погляд і велику любов до життя".

Думаю, ніхто з наших Героїв не готував себе до цього героїчного вчинку, який вони зробили. Вони просто в один день, один момент відчули оцей поклик, голим нервом відчули несправедливість, і пішли, взявши на себе кулі. Кулі, які були призначені, можливо, і для когось з нас тут присутніх,

– додав Садовий

Мер розповів, що часто питає себе, чи є якісь аналоги в українській історії подіям, які відбувались під час Революції Гідності.

"Мені згадується історія наших Героїв Крут, які беззахисні йшли й захищали країну. Сьогодні дуже важливо це пам’ятати. Якщо ми будемо пам’ятати ці сторінки нашої історії, маємо надію, що вона не повториться", – зазначив мер.

Мер дав пораду посадовцям та депутатам

Міський голова розповів, що вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні прийшли "багато людей, які приймають рішення" – депутати, голови комісій і фракцій, керівники СБУ, прокуратури, поліції. Садовий порадив їм, у моменти, коли вони вагаються, яке рішення варто прийняти, прийти на Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Подивіться на цей прекрасний краєвид нашого міста, подумайте про людей, які тут живуть, і подивіться в очі наших Героїв. І подумайте, яке б рішення вони рекомендували вам приймати,

– підсумував мер.

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Дивіться фото вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні у Львові / Фото ЛМР

Що символізує акція "Ангели пам'яті"

Щороку українці у всьому світі створюють тисячі ангелів із білого паперу. Вони символізують загиблих за Україну й нашу спільну пам’ять та віру в перемогу світла над темрявою.

У 2021 році Львів не став винятком. Учні львівських шкіл під час тематичних уроків вирізали паперових ангелів, які 19 лютого розвісили на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні.

"У школах діти мали уроки, під час яких розказували про Революцію гідності й витинали паперових ангеликів. Хочу запросити всіх, хто має ангелики й ще не встиг їх розвісити, зробити це, щоби віддати шану нашим Героям", – зазначила керівниця Музею Гідності у Львові, донька загиблого Героя Небесної Сотні Андріана Дигдалович.

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Як відбулось урочисте підняття прапору України

Після тихої акції "Ангели пам'яті" відбулась традиційна для Львова церемонія підняття Державного прапора України та виконання Державного гімну. Прапор підіймали курсанти Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Також на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулася панахида та церемонія запалення лампадок. Молитву очолив єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ, владика Володимир (Груца).

"Наші Герої могли мати також дуже багато причин, щоб не йти на Майдан. Легко було знайти причину, аби сказати, що хтось інший може піде, а може ми пізніше підемо. Але ні, вони це зробили. Зробили для нас",– зазначив єпископ.



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