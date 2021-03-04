Галицький районний суд Львова відсторонив від посади заступника керівника управління капітального будівництва ЛОДА Павла Тереха та призначив йому суму застави. Заставу за чиновника, якого затримали на хабарі, внесли одразу – в день судового засідання.

Посадовця затримали 23 лютого під час отримання 365 тисяч гривень хабаря. За інформацією слідства, він вимагав "відкат" за укладений раніше договір на будівництво амбулаторії сімейної медицини в одному з районів Львівщини.

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Як затримали посадовця ЛОДА

За інформацією поліції, посадовець посприяв перемозі підприємства під час проведення тендеру на будівельні роботи.

Він залучив до оборудки свого підприємця, який видавав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього товарів на суму "відкату".

Слідчі просили призначити посадовцеві заставу на суму хабаря – 365 тисяч гривень.

Проте, на думку суду, слідчий належно не обґрунтував розмір застави.

Тож суддя призначив посадовцеві заставу у сумі 227 тисяч гривень.

За інформацією Галицького райсуду, заставу внесли того ж дня.

Проте з під варти посадовця звільнили 26 лютого.

Йому заборонили спілкуватися зі свідками у справі, зокрема з 2 працівниками Управління капітального будівництва ЛОДА.

Посадовця відсторонили від посади на 2 місяці.

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Коротко про Програму з будівництва сімейних амбулаторій

В Україні реалізовують Програму з будівництва сімейних амбулаторій. На Львівщині планували побудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини за уніфікованими сучасними проєктами. Реалізація програми розпочалась влітку 2018 року. На це в бюджеті Львівщини передбачили майже 400 мільйонів гривень.

"Відкат" Тереха не був першим протягом реалізації програми. У 2020 році правоохоронці затримали колишнього виконувача обов'язків начальника УКБ ЛОДА Олега Пелеха та його підлеглого. Вони, ймовірно привласнили 2,8 мільйона гривень. У січні 2021 року посадовцеві та його підлеглим оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів під час будівництва.

Коротко про Павла Тереха