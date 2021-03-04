Взяв 365 тисяч гривень "відкату": чиновник ЛОДА вийшов з-під варти під заставу
Галицький районний суд Львова відсторонив від посади заступника керівника управління капітального будівництва ЛОДА Павла Тереха та призначив йому суму застави. Заставу за чиновника, якого затримали на хабарі, внесли одразу – в день судового засідання.
Джерело:"Наші гроші. Львів"
Посадовця затримали 23 лютого під час отримання 365 тисяч гривень хабаря. За інформацією слідства, він вимагав "відкат" за укладений раніше договір на будівництво амбулаторії сімейної медицини в одному з районів Львівщини.
Читайте також У Львові іноземець намагався підкупити співробітника СБУ: фото
Як затримали посадовця ЛОДА
- За інформацією поліції, посадовець посприяв перемозі підприємства під час проведення тендеру на будівельні роботи.
- Він залучив до оборудки свого підприємця, який видавав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього товарів на суму "відкату".
- Слідчі просили призначити посадовцеві заставу на суму хабаря – 365 тисяч гривень.
- Проте, на думку суду, слідчий належно не обґрунтував розмір застави.
- Тож суддя призначив посадовцеві заставу у сумі 227 тисяч гривень.
- За інформацією Галицького райсуду, заставу внесли того ж дня.
- Проте з під варти посадовця звільнили 26 лютого.
- Йому заборонили спілкуватися зі свідками у справі, зокрема з 2 працівниками Управління капітального будівництва ЛОДА.
- Посадовця відсторонили від посади на 2 місяці.
Цікаво Взяв 20 тисяч гривень хабаря: на Львівщині судитимуть посадовця Держводагентства
Коротко про Програму з будівництва сімейних амбулаторій
В Україні реалізовують Програму з будівництва сімейних амбулаторій. На Львівщині планували побудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини за уніфікованими сучасними проєктами. Реалізація програми розпочалась влітку 2018 року. На це в бюджеті Львівщини передбачили майже 400 мільйонів гривень.
"Відкат" Тереха не був першим протягом реалізації програми. У 2020 році правоохоронці затримали колишнього виконувача обов'язків начальника УКБ ЛОДА Олега Пелеха та його підлеглого. Вони, ймовірно привласнили 2,8 мільйона гривень. У січні 2021 року посадовцеві та його підлеглим оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів під час будівництва.
Коротко про Павла Тереха
- Павло Терех балотувався на місцевих виборах до Львівської міськради від партії "Слуга Народу".
- Згідно з його декларацією за 2019 рік, посадовець має на рахунках 5 тисяч євро та 8 тисяч доларів. Також він є власником будинку у Брюховичах площею 283 квадратних метрів.
- У 2020 році посадовець отримав 43 тисячі гривень зарплати у ДП "Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького" та 29 тисяч гривень за роботу в департаментах ЛОДА.
Поділитися новиною