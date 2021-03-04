Взяв 365 тисяч гривень "відкату": чиновник ЛОДА вийшов з-під варти під заставу

Джерело:"Наші гроші. Львів"
Галицький районний суд Львова відсторонив від посади заступника керівника управління капітального будівництва ЛОДА Павла Тереха та призначив йому суму застави. Заставу за чиновника, якого затримали на хабарі, внесли одразу – в день судового засідання.
Посадовця затримали 23 лютого під час отримання 365 тисяч гривень хабаря. За інформацією слідства, він вимагав "відкат" за укладений раніше договір на будівництво амбулаторії сімейної медицини в одному з районів Львівщини.
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В Україні реалізовують Програму з будівництва сімейних амбулаторій. На Львівщині планували побудувати 43 амбулаторії загальної практики сімейної медицини за уніфікованими сучасними проєктами. Реалізація програми розпочалась влітку 2018 року. На це в бюджеті Львівщини передбачили майже 400 мільйонів гривень.
"Відкат" Тереха не був першим протягом реалізації програми. У 2020 році правоохоронці затримали колишнього виконувача обов'язків начальника УКБ ЛОДА Олега Пелеха та його підлеглого. Вони, ймовірно привласнили 2,8 мільйона гривень. У січні 2021 року посадовцеві та його підлеглим оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів під час будівництва.