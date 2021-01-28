Взяв 70 тисяч гривень хабаря: на Львівщині затримали керівника лісгоспу – фото

28 січня 2021 , 13:47
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На Львівщині 27 січня правоохоронці затримали керівника одного з лісових господарств. Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря за сприяння у безперешкодному відпуску деревини.

Джерело: Нацполіція

Посадовця затримали одразу після того, як він взяв хабар. Невдовзі зловмиснику оголосять про підозру.

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Як затримали керівника лісового господарства

  • На Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей у підприємців регіону, які спеціалізуються на обробці деревини. До її організації причетний керівник лісгоспу.
  • Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря за безперешкодний відпуск лісу.
  • Правоохоронці 27 січня затримали керівника лісгоспу одразу після того, як він отримав черговий транш у розмірі 42 тисяч гривень.
  • Раніше поліцейські задокументували 2 факти хабарництва посадовця – загалом він отримав від підприємців 28 тисяч гривень.


На Львівщині затримали керівника лісгоспу / Фото Нацполіції

Що загрожує посадовцеві

Невдовзі посадовцеві оголосять про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря / Фото Нацполіції


Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами / Фото Нацполіції


Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції