Взяв 70 тисяч гривень хабаря: на Львівщині затримали керівника лісгоспу – фото

На Львівщині 27 січня правоохоронці затримали керівника одного з лісових господарств. Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря за сприяння у безперешкодному відпуску деревини.
Джерело: Нацполіція
Посадовця затримали одразу після того, як він взяв хабар. Невдовзі зловмиснику оголосять про підозру.
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На Львівщині затримали керівника лісгоспу / Фото Нацполіції
Невдовзі посадовцеві оголосять про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря / Фото Нацполіції
Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами / Фото Нацполіції
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції