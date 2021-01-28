Взяв 70 тисяч гривень хабаря: на Львівщині затримали керівника лісгоспу – фото

На Львівщині 27 січня правоохоронці затримали керівника одного з лісових господарств. Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря за сприяння у безперешкодному відпуску деревини.

Джерело: Нацполіція

Посадовця затримали одразу після того, як він взяв хабар. Невдовзі зловмиснику оголосять про підозру.

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Як затримали керівника лісового господарства

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей у підприємців регіону, які спеціалізуються на обробці деревини. До її організації причетний керівник лісгоспу.

Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря за безперешкодний відпуск лісу.

Правоохоронці 27 січня затримали керівника лісгоспу одразу після того, як він отримав черговий транш у розмірі 42 тисяч гривень.

Раніше поліцейські задокументували 2 факти хабарництва посадовця – загалом він отримав від підприємців 28 тисяч гривень.



На Львівщині затримали керівника лісгоспу / Фото Нацполіції

Що загрожує посадовцеві

Невдовзі посадовцеві оголосять про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Посадовець вимагав 70 тисяч гривень хабаря / Фото Нацполіції



Зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами / Фото Нацполіції



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції