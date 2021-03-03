Правоохоронці 1 березня завершили досудове розслідування щодо посадовця Держводагентства, якого підозрювали в отриманні хабаря. За інформацією слідства, він взяв 20 тисяч гривень за сприяння в укладенні договорів про постачання товарів.

Посадовця затримали в одному з львівських кафе під час отримання частини хабаря. Правоохоронці скерували справу на розгляд суду.

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Як правоохоронці затримали посадовця Держводагентства

Правоохоронці встановили, що 39-річний уродженець Криму, який зараз проживає в одному з сіл Львівщини, працюючи заступником начальника одного з управлінь Держводагентства, 28 грудня 2020 року та 4 січня 2021 року отримав від заступника директора одного з підприємств хабар.

Посадовець обіцяв посприяти в укладенні договорів про постачання товарів між управлінням та підприємством за 20 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили чиновника в одному з львівських кафе під час отримання другої частини хабаря у сумі 10 тисяч гривень.

Усі гроші вилучили.

Що загрожує посадовцеві

Слідчі 5 січня повідомили чиновнику про підозру у "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Правоохоронці 1 березня завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років та конфіскацією майна.