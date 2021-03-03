Взяв 20 тисяч гривень хабаря: на Львівщині судитимуть посадовця Держводагентства

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 1 березня завершили досудове розслідування щодо посадовця Держводагентства, якого підозрювали в отриманні хабаря. За інформацією слідства, він взяв 20 тисяч гривень за сприяння в укладенні договорів про постачання товарів.
Посадовця затримали в одному з львівських кафе під час отримання частини хабаря. Правоохоронці скерували справу на розгляд суду.
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Слідчі 5 січня повідомили чиновнику про підозру у "прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Правоохоронці 1 березня завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років та конфіскацією майна.