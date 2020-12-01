Тисяча гривень з автівки: у пункті пропуску "Яворів" митника затримали на хабарі – фото
На пункті пропуску "Яворів" митника затримали на хабарі. Чоловік систематично вимагав тисячу гривень хабаря з людини за "нестворення перешкод" у митному оформленні автівок з іноземною реєстрацією.
Митник систематично вимагав хабарі за пропуск авто з іноземною реєстрацією. Операцію проводили працівники внутрішньої безпеки митниці, ДБР та СБУ. Про це повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як митник брав хабарі
- Митника затримали на гарячому на пункті пропуску "Яворів".
- Чоловік взяв 1000 гривень хабаря. За ці гроші він пообіцяв "не створювати штучних перешкод у митному оформлені транспортних засобів".
- Митника підозрюють у систематичному хабарництві. Він брав по тисячі гривень з кожної людини, яка ввозила авто з іноземною реєстрацією на територію України.
- Наразі інспектора відсторонили від посади та затримали.
- Злочин, який вчинив чоловік, задокументували, а хабар вилучили.
- Керівництво митниці призначило перевірку.
- Правоохоронці провели обшуки у помешканні митника та в приміщенні митного поста "Яворів".
- Після оголошення зловмисникові про підозру суд обере йому запобіжний захід.
Що загрожує зловмиснику
Невдовзі чоловікові оголосять підозру в хабарництві у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причетність інших людей до цього злочину.
Митника затримали на гарячому / Фото Галицької митниці
Інспектора відсторонили від служби за хабар / Фото Галицької митниці
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