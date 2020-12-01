На пункті пропуску "Яворів" митника затримали на хабарі. Чоловік систематично вимагав тисячу гривень хабаря з людини за "нестворення перешкод" у митному оформленні автівок з іноземною реєстрацією.

Митник систематично вимагав хабарі за пропуск авто з іноземною реєстрацією. Операцію проводили працівники внутрішньої безпеки митниці, ДБР та СБУ. Про це повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як митник брав хабарі

Митника затримали на гарячому на пункті пропуску "Яворів".

Чоловік взяв 1000 гривень хабаря. За ці гроші він пообіцяв "не створювати штучних перешкод у митному оформлені транспортних засобів".

Митника підозрюють у систематичному хабарництві. Він брав по тисячі гривень з кожної людини, яка ввозила авто з іноземною реєстрацією на територію України.

Наразі інспектора відсторонили від посади та затримали.

Злочин, який вчинив чоловік, задокументували, а хабар вилучили.

Керівництво митниці призначило перевірку.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні митника та в приміщенні митного поста "Яворів".

Після оголошення зловмисникові про підозру суд обере йому запобіжний захід.

Що загрожує зловмиснику

Невдовзі чоловікові оголосять підозру в хабарництві у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причетність інших людей до цього злочину.



Митника затримали на гарячому / Фото Галицької митниці



Інспектора відсторонили від служби за хабар / Фото Галицької митниці