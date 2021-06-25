Зловмисника викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам та слідчі Львівського райуправління поліції. Чоловікові вже повідомили про підозру.

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Чоловік взяв 25 кредитів на ім'я знайомої

  • Правоохоронці встановили, що 25-річний житель Львівщини увійшов у довіру до своєї колишньої колеги та отримав доступ до її мобільного телефону.
  • Після цього він змінив пароль онлайн-банкінгу та фінансовий номер знайомої.
  • Тоді, маючи доступ до паспортних даних жінки, він оформив на її ім'я 25 онлайн-кредитів у різних мікрофінансових установах.
  • Так, чоловік незаконно отримав 38,5 тисячі гривень.
  • Невдовзі жінка дізналась, що на її ім'я уклали кредитні договори.
  • Після цього власниця рахунку звернулась за допомогою до правоохоронців.

Зловмиснику загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за 3 статтями кримінального кодексу:

  • "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку";
  • "порушення недоторканності приватного життя";
  • "шахрайство".

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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