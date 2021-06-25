Зловмисника викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам та слідчі Львівського райуправління поліції. Чоловікові вже повідомили про підозру.
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Чоловік взяв 25 кредитів на ім'я знайомої
- Правоохоронці встановили, що 25-річний житель Львівщини увійшов у довіру до своєї колишньої колеги та отримав доступ до її мобільного телефону.
- Після цього він змінив пароль онлайн-банкінгу та фінансовий номер знайомої.
- Тоді, маючи доступ до паспортних даних жінки, він оформив на її ім'я 25 онлайн-кредитів у різних мікрофінансових установах.
- Так, чоловік незаконно отримав 38,5 тисячі гривень.
- Невдовзі жінка дізналась, що на її ім'я уклали кредитні договори.
- Після цього власниця рахунку звернулась за допомогою до правоохоронців.
Зловмиснику загрожує в'язниця
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за 3 статтями кримінального кодексу:
- "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку";
- "порушення недоторканності приватного життя";
- "шахрайство".
Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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